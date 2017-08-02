Сигурдссон направляется в "Эвертон"

Наставник "Суонси" Пол Клемент ожидает, что его полузащитник Гульфи Сигурдссон завершит свой переход в "Эвертон" в течение пары дней.

Ранее этим летом валлийский клуб отверг предложения "ирисок" в 40 и 45 миллионов фунтов. "Суонси" занял твердую позицию, отказавшись снижать установленную за исландского плеймейкера цену в 50 млн. фунтов.



Однако недавно появилось ощущение, что двум клубам все-таки удастся договориться. Это подтверждал тот факт, что "Суонси" решил не использовать Сигурдссона в нескольких последних предсезонных матчах.



И вот сегодня Клемент подтвердил, что компромисс действительно близок. Со дня на день "Эвертон" обновит свой трансферный рекорд покупкой 27-летнего Сигурдссона.



"Он не сыграет против "Сампдории" в субботу. Переговоры продолжаются, и я надеюсь, в ближайшие пару дней будут кое-какие новости. Нужно, чтобы сделка учитывала интересы всех участвующих сторон. У нас очень, очень важный сезон впереди".



"В прошлом сезоне мы узнали, что бывает, когда ты не стартуешь хорошо. Мы не хотим, чтобы это повторилось. Мы хотим хорошо стартовать, и каждому необходимо понимание того, каким будет наш состав к первому матчу сезона", — цитирует Клемента The Guardian.