Ван Дейк отказался мириться с "Саутгемптоном"
Примирительные переговоры "Саутгемптона" с защитником Виргилом Ван Дейком ничем не увенчались, игрок повторно заявил своему клубу о желании уйти в "Ливерпуль".
Напомним, после публичных извинений "Ливерпуля" перед коллегами с "Сент Мэри" и обещаний больше не пытаться переманить их звезду, сага вокруг Ван Дейка получила второе дыхание. Виргил был отстранен от занятий команды и даже не поехал на тренировочный сбор во Францию.
На днях пресса сообщила, что главный тренер "святых" Маурисио Пеллегрино проведет встречу с 26-летним игроком сборной Голландии в надежде помириться и интегрировать Виргила назад в первую команду.
Однако Liverpool Echo стало известно, что Ван Дейк не поддался уговорам клуба, с которым у него есть контракт до 2022 года. Виргил отказался идти на мировую, заявив, что его желание отправиться в "Ливерпуль" ничуть не изменилось.
Поскольку до старта нового сезона Премьер-Лиги остается полторы недели, теперь "святые" должны решить, готовы ли они возобновить диалог с "Ливерпулем", который может заплатить за Ван Дейка до 70 миллионов фунтов. Среди болельщиков "Саутгемптона" слышны призывы продать не желающего выступать за клуб игрока, тем более за такие деньги.
02.08.2017 17:00
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Ну ясно же было, что в той истории с претензией Сотона, они просто решили выебнуться и подиктовать условия, не вышло. А так конечно, чёт очкую я - норм игрок, но как он после травмы-то?
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крассафчик ежже!
в лфк одной ногой уже пацан
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норм, лгбтпуль хочет перехода игрока-гнидо-крысы...
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если сотон действительно наобещал ван дейку перед подписанием нового контракта, что отпустит того в топ клуб, если предложение всех устроит, а теперь заднюю включил, то голландец прав
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Ливерпуль, проснись!
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жиру озил санчис вандейк заложники своих клубов
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да отдайте вы уже его, пусть колбаса порадуется хоть одному норм игроку
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