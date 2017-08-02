Ван Дейк отказался мириться с "Саутгемптоном"

Примирительные переговоры "Саутгемптона" с защитником Виргилом Ван Дейком ничем не увенчались, игрок повторно заявил своему клубу о желании уйти в "Ливерпуль".

Напомним, после публичных извинений "Ливерпуля" перед коллегами с "Сент Мэри" и обещаний больше не пытаться переманить их звезду, сага вокруг Ван Дейка получила второе дыхание. Виргил был отстранен от занятий команды и даже не поехал на тренировочный сбор во Францию.



На днях пресса сообщила, что главный тренер "святых" Маурисио Пеллегрино проведет встречу с 26-летним игроком сборной Голландии в надежде помириться и интегрировать Виргила назад в первую команду.



Однако Liverpool Echo стало известно, что Ван Дейк не поддался уговорам клуба, с которым у него есть контракт до 2022 года. Виргил отказался идти на мировую, заявив, что его желание отправиться в "Ливерпуль" ничуть не изменилось.



Поскольку до старта нового сезона Премьер-Лиги остается полторы недели, теперь "святые" должны решить, готовы ли они возобновить диалог с "Ливерпулем", который может заплатить за Ван Дейка до 70 миллионов фунтов. Среди болельщиков "Саутгемптона" слышны призывы продать не желающего выступать за клуб игрока, тем более за такие деньги.