Ван Дейк отказался мириться с "Саутгемптоном"

Виргил Ван Дейк Примирительные переговоры "Саутгемптона" с защитником Виргилом Ван Дейком ничем не увенчались, игрок повторно заявил своему клубу о желании уйти в "Ливерпуль".

Напомним, после публичных извинений "Ливерпуля" перед коллегами с "Сент Мэри" и обещаний больше не пытаться переманить их звезду, сага вокруг Ван Дейка получила второе дыхание. Виргил был отстранен от занятий команды и даже не поехал на тренировочный сбор во Францию.

На днях пресса сообщила, что главный тренер "святых" Маурисио Пеллегрино проведет встречу с 26-летним игроком сборной Голландии в надежде помириться и интегрировать Виргила назад в первую команду.

Однако Liverpool Echo стало известно, что Ван Дейк не поддался уговорам клуба, с которым у него есть контракт до 2022 года. Виргил отказался идти на мировую, заявив, что его желание отправиться в "Ливерпуль" ничуть не изменилось.

Поскольку до старта нового сезона Премьер-Лиги остается полторы недели, теперь "святые" должны решить, готовы ли они возобновить диалог с "Ливерпулем", который может заплатить за Ван Дейка до 70 миллионов фунтов. Среди болельщиков "Саутгемптона" слышны призывы продать не желающего выступать за клуб игрока, тем более за такие деньги.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2017 17:00

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  1. sausage 02.08.2017 18:30 # sausage
    Ну ясно же было, что в той истории с претензией Сотона, они просто решили выебнуться и подиктовать условия, не вышло. А так конечно, чёт очкую я - норм игрок, но как он после травмы-то?

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  2. hammersmith 02.08.2017 18:08 # hammersmith
    крассафчик ежже!
    в лфк одной ногой уже пацан

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  3. wengerrrro 02.08.2017 17:31 # wengerrrro
    норм, лгбтпуль хочет перехода игрока-гнидо-крысы...Пользователь получил предупреждение

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  4. liverfun 02.08.2017 17:26 # liverfun
    если сотон действительно наобещал ван дейку перед подписанием нового контракта, что отпустит того в топ клуб, если предложение всех устроит, а теперь заднюю включил, то голландец прав

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  5. largo-winch 02.08.2017 17:03 # largo-winch
    Ливерпуль, проснись!

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  6. chebrec 02.08.2017 17:01 # chebrec
    жиру озил санчис вандейк заложники своих клубов

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  7. lancerlancer1 02.08.2017 17:00 # lancerlancer1
    да отдайте вы уже его, пусть колбаса порадуется хоть одному норм игроку

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