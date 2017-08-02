"Челси" может перехватить Баркли

Росс Баркли "Челси" стал серьезным претендентом на полузащитника "Эвертона" Росса Баркли.

На протяжении последних недель абсолютным фаворитом в борьбе за игрока сборной Англии считался "Тоттенхэм", однако "шпорам" никак не удается договорить ни по компенсации за Баркли, ни по его зарплате.

"Тоттенхэм" находит завышенной установленную "ирисками" цену в 50 миллионов фунтов как за игрока, чей контракт истекает уже следующим летом. По слухам, "шпоры" готовы заплатить за Баркли только 20 млн. фунтов.

По информации Liverpool Echo, в сложившейся ситуации перехватить 23-летнего Баркли может "Челси", который остро нуждается в доморощенных игроках после расставания с Джоном Терри и целым рядом молодых английских футболистов.

Повышает уровень интереса "синих" к Россу и недавняя продажа Неманьи Матича в "Манчестер Юнайтед". Сообщается, что Баркли занимает высокое место в списке трансферных целей главного тренера "Челси" Антонио Конте.


Метки Баркли, Тоттенхэм, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2017 16:00

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  1. chebrec 02.08.2017 16:30 # chebrec
    Топари

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  2. selfish 02.08.2017 16:21 # selfish
    Говно

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  3. lancerlancer1 02.08.2017 16:07 # lancerlancer1
    только 20, ох и бичи еврейские я ваш курятник шатал

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  4. vyrentz 02.08.2017 16:07 # vyrentz
    На замену Азару, который уйдет в Барсу

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  5. slavik92 02.08.2017 16:03 # slavik92
    ну в это еще можно поверить. возможно возьмут либо его либо чемберлена.
    а то тут некоторые пинсы все еще сандро зацепить надеются)

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  6. reeker 02.08.2017 16:00 # reeker
    Пилите уже этого топера.

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