"Челси" может перехватить Баркли

"Челси" стал серьезным претендентом на полузащитника "Эвертона" Росса Баркли.

На протяжении последних недель абсолютным фаворитом в борьбе за игрока сборной Англии считался "Тоттенхэм", однако "шпорам" никак не удается договорить ни по компенсации за Баркли, ни по его зарплате.



"Тоттенхэм" находит завышенной установленную "ирисками" цену в 50 миллионов фунтов как за игрока, чей контракт истекает уже следующим летом. По слухам, "шпоры" готовы заплатить за Баркли только 20 млн. фунтов.



По информации Liverpool Echo, в сложившейся ситуации перехватить 23-летнего Баркли может "Челси", который остро нуждается в доморощенных игроках после расставания с Джоном Терри и целым рядом молодых английских футболистов.



Повышает уровень интереса "синих" к Россу и недавняя продажа Неманьи Матича в "Манчестер Юнайтед". Сообщается, что Баркли занимает высокое место в списке трансферных целей главного тренера "Челси" Антонио Конте.