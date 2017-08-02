"Челси" может перехватить Баркли
"Челси" стал серьезным претендентом на полузащитника "Эвертона" Росса Баркли.
На протяжении последних недель абсолютным фаворитом в борьбе за игрока сборной Англии считался "Тоттенхэм", однако "шпорам" никак не удается договорить ни по компенсации за Баркли, ни по его зарплате.
"Тоттенхэм" находит завышенной установленную "ирисками" цену в 50 миллионов фунтов как за игрока, чей контракт истекает уже следующим летом. По слухам, "шпоры" готовы заплатить за Баркли только 20 млн. фунтов.
По информации Liverpool Echo, в сложившейся ситуации перехватить 23-летнего Баркли может "Челси", который остро нуждается в доморощенных игроках после расставания с Джоном Терри и целым рядом молодых английских футболистов.
Повышает уровень интереса "синих" к Россу и недавняя продажа Неманьи Матича в "Манчестер Юнайтед". Сообщается, что Баркли занимает высокое место в списке трансферных целей главного тренера "Челси" Антонио Конте.
02.08.2017 16:00
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Последние комментарии:
Топари
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Говно
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только 20, ох и бичи еврейские я ваш курятник шатал
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На замену Азару, который уйдет в Барсу
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ну в это еще можно поверить. возможно возьмут либо его либо чемберлена.
а то тут некоторые пинсы все еще сандро зацепить надеются)
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Пилите уже этого топера.
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