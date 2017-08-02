Почеттино требует от "Тоттенхэма" покупок
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что без покупки новых игроков "шпоры" едва ли поборются за чемпионский титул Премьер-Лиги.
Ранее летом Почеттино не делал проблемы из пассивной политики "шпор" на трансферном рынке. Наблюдая за активностью конкурентов, Маурисио резко поменял позицию: если "Тоттенхэм" не потратится, клубу будет тяжело претендовать на победу в Премьер-Лиге.
"Как "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" и многие другие пытаются сделать шаг вперед? Они покупают новичков и таким образом оказывают давление на уже имеющихся игроков. Мы должны сделать то же самое".
"Мы знаем, что Деле Алли, Харри Кейн, Кристиан Эриксен, Деле Алли и Тоби Алдервейрелд уже сейчас считаются классными игроками. Они хотят побеждать, но им нужно чувствовать давление, чтобы прибавлять и становиться сильнее".
"Если в команде нет конкуренции, игроки теряют мотивацию и снижают требования к себе. С такой командой побеждать очень сложно", - приводит слова Почеттино The Guardian.
02.08.2017 15:00
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Проснулись ёмаё
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Жидок нихера не даст
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пилите вингера какого нибудь
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Пора бы уже. Меньше 2х недель осталось до старта. Предсезонка и так уже фактически мимо.
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Почувствовал давления:₽)
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Утырок.
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пакет еще не понял что денег нет
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только ж на днях вью было, что все збс и идут своим путем.
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а как же своя философия?
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"Мы знаем, что Деле Алли, Харри Кейн, Кристиан Эриксен, Деле Алли и Тоби Алдервейрелд уже сейчас считаются классными игроками
Источник: http://fapl.ru/posts/56442/
какие нахуй покупки и так два Делли Алли в составе
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