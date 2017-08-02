Почеттино требует от "Тоттенхэма" покупок

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что без покупки новых игроков "шпоры" едва ли поборются за чемпионский титул Премьер-Лиги.

Ранее летом Почеттино не делал проблемы из пассивной политики "шпор" на трансферном рынке. Наблюдая за активностью конкурентов, Маурисио резко поменял позицию: если "Тоттенхэм" не потратится, клубу будет тяжело претендовать на победу в Премьер-Лиге.



"Как "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" и многие другие пытаются сделать шаг вперед? Они покупают новичков и таким образом оказывают давление на уже имеющихся игроков. Мы должны сделать то же самое".



"Мы знаем, что Деле Алли, Харри Кейн, Кристиан Эриксен, Деле Алли и Тоби Алдервейрелд уже сейчас считаются классными игроками. Они хотят побеждать, но им нужно чувствовать давление, чтобы прибавлять и становиться сильнее".



"Если в команде нет конкуренции, игроки теряют мотивацию и снижают требования к себе. С такой командой побеждать очень сложно", - приводит слова Почеттино The Guardian.