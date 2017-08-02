Почеттино требует от "Тоттенхэма" покупок

Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что без покупки новых игроков "шпоры" едва ли поборются за чемпионский титул Премьер-Лиги.

Ранее летом Почеттино не делал проблемы из пассивной политики "шпор" на трансферном рынке. Наблюдая за активностью конкурентов, Маурисио резко поменял позицию: если "Тоттенхэм" не потратится, клубу будет тяжело претендовать на победу в Премьер-Лиге.

"Как "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" и многие другие пытаются сделать шаг вперед? Они покупают новичков и таким образом оказывают давление на уже имеющихся игроков. Мы должны сделать то же самое".

"Мы знаем, что Деле Алли, Харри Кейн, Кристиан Эриксен, Деле Алли и Тоби Алдервейрелд уже сейчас считаются классными игроками. Они хотят побеждать, но им нужно чувствовать давление, чтобы прибавлять и становиться сильнее".

"Если в команде нет конкуренции, игроки теряют мотивацию и снижают требования к себе. С такой командой побеждать очень сложно", - приводит слова Почеттино The Guardian.



Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 02.08.2017 15:00

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Последние комментарии:




  1. mrjingles 02.08.2017 16:19 # mrjingles
    Проснулись ёмаё

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  2. manutd-20champ 02.08.2017 16:03 # manutd-20champ
    Жидок нихера не даст

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  3. largo-winch 02.08.2017 15:27 # largo-winch
    пилите вингера какого нибудь

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  4. ray-black 02.08.2017 15:25 # ray-black
    Пора бы уже. Меньше 2х недель осталось до старта. Предсезонка и так уже фактически мимо.

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  5. gjchancel 02.08.2017 15:19 # gjchancel
    Почувствовал давления:&#8381;)

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  6. reeker 02.08.2017 15:12 # reeker
    Утырок.

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  7. chebrec 02.08.2017 15:10 # chebrec
    пакет еще не понял что денег нет

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  8. lahmatyj 02.08.2017 15:10 # lahmatyj
    только ж на днях вью было, что все збс и идут своим путем.

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  9. farot 02.08.2017 15:08 # farot
    а как же своя философия?

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  10. hammersmith 02.08.2017 15:07 # hammersmith
    "Мы знаем, что Деле Алли, Харри Кейн, Кристиан Эриксен, Деле Алли и Тоби Алдервейрелд уже сейчас считаются классными игроками

    Источник: http://fapl.ru/posts/56442/

    какие нахуй покупки и так два Делли Алли в составе

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