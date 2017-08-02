Клопп советует "Барселоне" не терять времени зря

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп посоветовал "Барселоне" не терять времени зря и завершить интерес к плеймейкеру Филиппе Коутиньо.

25-летний бразилец остается приоритетной целью "Барселоны" на случай ухода из клуба его соотечественника Неймара. Клопп уже заверил, что не одобрит продажу Филиппе, поэтому каталонцы просто теряют время зря.



"Я прекрасно понимаю, почему другие клубы так высоко оценивают Коутиньо, но им лучше поберечь силы на других игроков", - сообщил Клопп Liverpool Echo.



Также Юрген рассказал, что в новом сезоне планирует использовать Филиппе на двух позициях – центрального полузащитника и левого вингера.



"Против "Баварии" Коутиньо начал игру в центре поля, а затем перешел на левый фланг. Он хорош на обоих позициях и здорово себя проявил", - добавил Клопп.