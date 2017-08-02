Светская хроника за среду

Светская хроника Алексис Санчес не сможет перейти в другой английский клуб. "Монако" установил новую цену за Килиана Мбаппе. Мохамед Салах быстрее Садио Мане. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сообщил нападающему Алексису Санчесу, что тот не будет продан в другой английский клуб этим летом. (The Times)

"Арсенал" готов выдвинуть предложение по полузащитнику "Ниццы" Жан-Мишелю Сери. (ESPN)

Также "Арсенал" интересуется полузащитником ПСЖ Адриеном Рабьо, который доступен для приобретения за 20 миллионов фунтов. (Daily Star)

Продавая нападающего Келечи Ихеаначо в "Лестер", "Манчестер Сити" оставит за собой право обратного выкупа игрока за 50 млн. фунтов. (The Telegraph)

"Монако" поднял цену за нападающего Килиана Мбаппе, который интересен "Сити" и "Арсеналу", до 178 млн. фунтов. (Daily Mail)

"Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет полузащитника "Андерлехта" Леандера Дендонкера, но не собирается покупать игрока этим летом. (Daily Express)

"Интер" готов продать полузащитника Антонио Кандреву в "Челси", как только определится с заменой. (Daily Star)

"Милан" договаривается об аренде нападающего "Челси" Диего Косты до января. (The Sun)

"Ливерпуль" не заинтересован в полузащитнике Рафинье, которого "Барселона" готова включить в сделку по Филиппе Коутиньо. (Liverpool Echo)

Бывший нападающий "Ливерпуля" Сусо отверг интерес "Тоттенхэма" и обсуждает новый контракт с "Миланом". (TMW)

Защитник "Лацио" Уэсли Худт, оцениваемый в 12 млн. фунтов, заинтересовал "Эвертон". (Liverpool Echo)

Нападающий "Валенсии" Альваро Негредо готов перейти в "Бешикташ", несмотря на интерес "Суонси" и "Лидса". (AS)

Вингер "Лестера" Рияд Махрез готов подать прошение о трансфере, чтобы поспособствовать своему переходу в "Рому". (Daily Mirror)

"Уотфорд" надеется арендовать защитника "Юнайтед" Тимоти Фосу-Менсу. (The Sun)



Другое

Новичок "Уотфорда" Натаниэль Чалоба получит вызов в сборную Англии на ближайшие матчи. (Daily Mail)

Нападающий Хавьер Эрнандес взял в "Вест Хэме" 17-й номер. (Daily Star)

Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш может пропустить полгода из-за проблем с почками. (The Telegraph)

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане уступает в скорости своему новому одноклубнику Мохамеду Салаху. (Daily Mirror)


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Автор mihajlo   

Дата 02.08.2017 13:00

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Последние комментарии:




  1. gunars 02.08.2017 14:01 # gunars
    ну ясень пень, все сс*т на гпенсов

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  2. wengerrrro 02.08.2017 13:51 # wengerrrro
    норм, про мбаппе и так все забыли, так монако цену повышает))

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  3. chebrec 02.08.2017 13:40 # chebrec
    не очень слухи

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  4. sterling07 02.08.2017 13:40 # sterling07
    Так смешно наблюдать как всякие середняки типа синей помойки chelsea с тупым контексом во главе отчаянно борятся за посредственных игроков, а фаны этих середняков спорят чьи середняки ущербнее. Нам же, фанатам Manchester Сити, все довольно просто, клуб быстро и без проблем покупает топовых игроков и рвет Реалы по 4-1 и 3-0.

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  5. spirit26 02.08.2017 13:19 # spirit26
    Во всяком случае Ливер будет выше МЮ (с командой супер перцов)

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  6. bagi-liverpool 02.08.2017 13:10 # bagi-liverpool
    тупие говоришь ну ну, посмотрим по ходу сезона

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  7. mutruefan1989 02.08.2017 13:05 # mutruefan1989
    Ливер - команда тупых бегунков под предводительством немецкого физрука )

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  8. mutruefan1989 02.08.2017 13:03 # mutruefan1989
    Походу Мбаппе будет стоить также как Неймар. Мир сошел с ума))

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