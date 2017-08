Светская хроника за среду

Алексис Санчес не сможет перейти в другой английский клуб. "Монако" установил новую цену за Килиана Мбаппе. Мохамед Салах быстрее Садио Мане. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сообщил нападающему Алексису Санчесу, что тот не будет продан в другой английский клуб этим летом. (The Times)



"Арсенал" готов выдвинуть предложение по полузащитнику "Ниццы" Жан-Мишелю Сери. (ESPN)



Также "Арсенал" интересуется полузащитником ПСЖ Адриеном Рабьо, который доступен для приобретения за 20 миллионов фунтов. (Daily Star)



Продавая нападающего Келечи Ихеаначо в "Лестер", "Манчестер Сити" оставит за собой право обратного выкупа игрока за 50 млн. фунтов. (The Telegraph)



"Монако" поднял цену за нападающего Килиана Мбаппе, который интересен "Сити" и "Арсеналу", до 178 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет полузащитника "Андерлехта" Леандера Дендонкера, но не собирается покупать игрока этим летом. (Daily Express)



"Интер" готов продать полузащитника Антонио Кандреву в "Челси", как только определится с заменой. (Daily Star)



"Милан" договаривается об аренде нападающего "Челси" Диего Косты до января. (The Sun)



"Ливерпуль" не заинтересован в полузащитнике Рафинье, которого "Барселона" готова включить в сделку по Филиппе Коутиньо. (Liverpool Echo)



Бывший нападающий "Ливерпуля" Сусо отверг интерес "Тоттенхэма" и обсуждает новый контракт с "Миланом". (TMW)



Защитник "Лацио" Уэсли Худт, оцениваемый в 12 млн. фунтов, заинтересовал "Эвертон". (Liverpool Echo)



Нападающий "Валенсии" Альваро Негредо готов перейти в "Бешикташ", несмотря на интерес "Суонси" и "Лидса". (AS)



Вингер "Лестера" Рияд Махрез готов подать прошение о трансфере, чтобы поспособствовать своему переходу в "Рому". (Daily Mirror)



"Уотфорд" надеется арендовать защитника "Юнайтед" Тимоти Фосу-Менсу. (The Sun)







Другое



Новичок "Уотфорда" Натаниэль Чалоба получит вызов в сборную Англии на ближайшие матчи. (Daily Mail)



Нападающий Хавьер Эрнандес взял в "Вест Хэме" 17-й номер. (Daily Star)



Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш может пропустить полгода из-за проблем с почками. (The Telegraph)



Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане уступает в скорости своему новому одноклубнику Мохамеду Салаху. (Daily Mirror)