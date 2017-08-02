Светская хроника за среду
Алексис Санчес не сможет перейти в другой английский клуб. "Монако" установил новую цену за Килиана Мбаппе. Мохамед Салах быстрее Садио Мане. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сообщил нападающему Алексису Санчесу, что тот не будет продан в другой английский клуб этим летом. (The Times)
"Арсенал" готов выдвинуть предложение по полузащитнику "Ниццы" Жан-Мишелю Сери. (ESPN)
Также "Арсенал" интересуется полузащитником ПСЖ Адриеном Рабьо, который доступен для приобретения за 20 миллионов фунтов. (Daily Star)
Продавая нападающего Келечи Ихеаначо в "Лестер", "Манчестер Сити" оставит за собой право обратного выкупа игрока за 50 млн. фунтов. (The Telegraph)
"Монако" поднял цену за нападающего Килиана Мбаппе, который интересен "Сити" и "Арсеналу", до 178 млн. фунтов. (Daily Mail)
"Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет полузащитника "Андерлехта" Леандера Дендонкера, но не собирается покупать игрока этим летом. (Daily Express)
"Интер" готов продать полузащитника Антонио Кандреву в "Челси", как только определится с заменой. (Daily Star)
"Милан" договаривается об аренде нападающего "Челси" Диего Косты до января. (The Sun)
"Ливерпуль" не заинтересован в полузащитнике Рафинье, которого "Барселона" готова включить в сделку по Филиппе Коутиньо. (Liverpool Echo)
Бывший нападающий "Ливерпуля" Сусо отверг интерес "Тоттенхэма" и обсуждает новый контракт с "Миланом". (TMW)
Защитник "Лацио" Уэсли Худт, оцениваемый в 12 млн. фунтов, заинтересовал "Эвертон". (Liverpool Echo)
Нападающий "Валенсии" Альваро Негредо готов перейти в "Бешикташ", несмотря на интерес "Суонси" и "Лидса". (AS)
Вингер "Лестера" Рияд Махрез готов подать прошение о трансфере, чтобы поспособствовать своему переходу в "Рому". (Daily Mirror)
"Уотфорд" надеется арендовать защитника "Юнайтед" Тимоти Фосу-Менсу. (The Sun)
Другое
Новичок "Уотфорда" Натаниэль Чалоба получит вызов в сборную Англии на ближайшие матчи. (Daily Mail)
Нападающий Хавьер Эрнандес взял в "Вест Хэме" 17-й номер. (Daily Star)
Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш может пропустить полгода из-за проблем с почками. (The Telegraph)
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане уступает в скорости своему новому одноклубнику Мохамеду Салаху. (Daily Mirror)
02.08.2017 13:00
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Последние комментарии:
ну ясень пень, все сс*т на гпенсов
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норм, про мбаппе и так все забыли, так монако цену повышает))
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не очень слухи
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Так смешно наблюдать как всякие середняки типа синей помойки chelsea с тупым контексом во главе отчаянно борятся за посредственных игроков, а фаны этих середняков спорят чьи середняки ущербнее. Нам же, фанатам Manchester Сити, все довольно просто, клуб быстро и без проблем покупает топовых игроков и рвет Реалы по 4-1 и 3-0.
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Во всяком случае Ливер будет выше МЮ (с командой супер перцов)
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тупие говоришь ну ну, посмотрим по ходу сезона
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Ливер - команда тупых бегунков под предводительством немецкого физрука )
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Походу Мбаппе будет стоить также как Неймар. Мир сошел с ума))
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