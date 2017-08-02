"Милан" хочет купить Диего Косту

"Милан" надеется обойти "Атлетико" в борьбе за нападающего "Челси" Диего Косту.

Как известно, у Косты нет будущего на "Стэмфорд Бридж". После окончания прошлого сезона главный тренер "синих" Антонио Конте указал игроку сборной Испании на дверь.



Диего до сих пор находится на родине в Бразилии, ожидая, как разрешится его судьба. Приоритетным вариантом для Косты остается возвращение в "Атлетико", однако "матрасникам" никак не удается договориться с "Челси" о размере компенсации.



По информации Evening Standard, "Атлетико" готов заплатить за своего бывшего бомбардира только 26 миллионов фунтов, тогда как чемпионы Премьер-Лиги требуют почти в два раза больше — 50 млн. Столь существенные разногласия двух клубов заставляют Косту задуматься об альтернативах.



Этой альтернативой для Диего может стать "Милан", который изначально рассматривался Костой лишь как клуб, где бы он мог провести первую половину нового сезона на правах аренды, пока действует трансферный запрет "Атлетико".



Однако теперь, утверждает источник, "Милан" выразил желание не временно приютить Диего, а выкупить его. Агент 28-летнего испанца Жорже Мендеш уже вовсю общается с "россонери" насчет постоянного трансфера.



Этим летом "Милан" чрезвычайно активен на рынке, потратив более 150 млн. фунтов на 10 новичков. Однако клуб с "Сан Сиро" все еще находится в поисках нападающего топ-уровня, ранее не сумев переманить Пьер-Эмерика Обамянга из дортмундской "Боруссии" и Андреа Белотти из "Торино".



В ходе переговоров с Мендешем "Милан" пообещал Косте регулярную игровую практику. Это очень важный фактор для Диего, который рассчитывает поехать на Чемпионат Мира в России следующим летом.



Меж тем The Telegraph передает, что "Челси" планирует отправить в Бразилию персонального тренера по физической подготовке, чтобы привести Косту в форму и сделать привлекательнее для потенциальных покупателей.