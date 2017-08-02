"Тоттенхэм" узнал цену за Толяна
"Тоттенхэму" придется выложить 13 миллионов фунтов, чтобы заполучить правого защитника "Хоффенхайма" Джереми Толяна.
Ранее этим летом "шпоры" продали Кайла Уолкера в "Манчестер Сити". Даже если теперь Киран Триппьер станет игроком стартового состава, еще один правый защитник совсем не помешал бы лондонцам.
На прошлой неделе стало известно, что "Тоттенхэм" присматривается 22-летнему Толяну, который уже вступил в заключительный год по своему контракту с "Хоффехаймом".
Развивая эту тему, Sky Sports сообщает, что клуб Бундеслиги установил цену в 13 млн. фунтов за игрока молодежной сборной Германии. "Тоттенхэм" пока не сделал своего предложения, но медлить нельзя, потому что справки насчет Джереми вовсю наводят представители Ла Лиги и Серии А.
Добавим, за плечами у Толяна 54 матча в рамках Бундеслиги. Ранее этим летом Джереми помог своей сборной выиграть молодежное Евро в Польше.
02.08.2017 11:00
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теперь толян
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