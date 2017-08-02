"Тоттенхэм" узнал цену за Толяна

Джереми Толян "Тоттенхэму" придется выложить 13 миллионов фунтов, чтобы заполучить правого защитника "Хоффенхайма" Джереми Толяна.

Ранее этим летом "шпоры" продали Кайла Уолкера в "Манчестер Сити". Даже если теперь Киран Триппьер станет игроком стартового состава, еще один правый защитник совсем не помешал бы лондонцам.

На прошлой неделе стало известно, что "Тоттенхэм" присматривается 22-летнему Толяну, который уже вступил в заключительный год по своему контракту с "Хоффехаймом".

Развивая эту тему, Sky Sports сообщает, что клуб Бундеслиги установил цену в 13 млн. фунтов за игрока молодежной сборной Германии. "Тоттенхэм" пока не сделал своего предложения, но медлить нельзя, потому что справки насчет Джереми вовсю наводят представители Ла Лиги и Серии А.

Добавим, за плечами у Толяна 54 матча в рамках Бундеслиги. Ранее этим летом Джереми помог своей сборной выиграть молодежное Евро в Польше.


Метки Толян, Тоттенхэм, Хоффенхайм

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2017 11:00

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Последние комментарии:




  1. farot 02.08.2017 11:30 # farot
    Эменало, твой выход

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  2. thespur 02.08.2017 11:23 # thespur
    Чисто Толян и Баркли, больше ничего не надо.

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  3. destus 02.08.2017 11:08 # destus
    Толян испугается конкуренции с Кейном

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  4. billy-talent 02.08.2017 11:07 # billy-talent
    Э, босс, зачем тебе я?

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  5. chebrec 02.08.2017 11:03 # chebrec
    маратик ренатик
    теперь толян

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