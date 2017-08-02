Морено может спасти свою карьеру в "Ливерпуле"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что может отказаться от своих планов по продаже левого защитника Альберто Морено.

Как известно, в прошлом сезоне Морено практически не появлялся на поле, поскольку Клопп предпочитал использовать слева в обороне Джеймса Милнера. Уход Альберто с "Энфилда" виделся неизбежным.



Однако в данный момент Милнер завершает восстановление после травмы бедра, а купленный из "Халла" Эндрю Робертсон все еще набирает форму. Клоппу не оставалось ничего другого, кроме как довериться Морено в товарищеском матче против "Баварии" во вторник вечером.



25-летний испанец сыграл выдающимся образом против чемпионов Бундеслиги, поспособствовав победе "красных" со счетом 0:3. Теперь Клопп засомневался в необходимости расставания с Морено, предложение по которому от "Наполи" в размере 11 миллионов фунтов было отклонено в прошлом месяце.



"Если он будет играть, как сегодня, тогда у него есть будущее в клубе. Альберто провел действительно хороший матч. Именно поэтому мы позволили ему сыграть каждую секунду".



"Он принимал активное участие в игре, и он в действительно хорошей форме. У него были небольшие проблемы с бедром, но утром он прошел фитнес-тест, и все оказалось в порядке. Только от игроков зависит, как хорошо они играют", — цитирует Клоппа The Independent.