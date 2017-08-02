Морено может спасти свою карьеру в "Ливерпуле"

Альберто Морено Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что может отказаться от своих планов по продаже левого защитника Альберто Морено.

Как известно, в прошлом сезоне Морено практически не появлялся на поле, поскольку Клопп предпочитал использовать слева в обороне Джеймса Милнера. Уход Альберто с "Энфилда" виделся неизбежным.

Однако в данный момент Милнер завершает восстановление после травмы бедра, а купленный из "Халла" Эндрю Робертсон все еще набирает форму. Клоппу не оставалось ничего другого, кроме как довериться Морено в товарищеском матче против "Баварии" во вторник вечером.

25-летний испанец сыграл выдающимся образом против чемпионов Бундеслиги, поспособствовав победе "красных" со счетом 0:3. Теперь Клопп засомневался в необходимости расставания с Морено, предложение по которому от "Наполи" в размере 11 миллионов фунтов было отклонено в прошлом месяце.

"Если он будет играть, как сегодня, тогда у него есть будущее в клубе. Альберто провел действительно хороший матч. Именно поэтому мы позволили ему сыграть каждую секунду".

"Он принимал активное участие в игре, и он в действительно хорошей форме. У него были небольшие проблемы с бедром, но утром он прошел фитнес-тест, и все оказалось в порядке. Только от игроков зависит, как хорошо они играют", — цитирует Клоппа The Independent.


Метки Ливерпуль, Морено

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2017 10:00

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  1. gerrard08 02.08.2017 11:25 # gerrard08
    Та епный тыж в рот, что за ебанная акция - лажай год, проведи один бескосячный матч и оставайся на следующий сезон?(

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  2. gidro-met 02.08.2017 11:06 # gidro-met
    Морено быстр, а это делает игру интересной

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  3. chebrec 02.08.2017 11:05 # chebrec
    он еще в лфц что ли

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  4. wengerrrro 02.08.2017 10:33 # wengerrrro
    если перейдет в эвертон

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  5. stakhanov 02.08.2017 10:01 # stakhanov
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