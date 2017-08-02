Венгер задумывается о покупке полузащитника

Франсис Кокелен и Арсен Венгер Усугубившиеся проблемы в центре поля заставили главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера задуматься о покупке полузащитника.

В минувшую субботу в победном матче Кубка Эмирейтс против "Бенфики" (5:2) "канониры" потеряли Франсиса Кокелена, который получил травму связок лодыжки.

Повреждение Кокелена означает, что выбор Венгера на позиции центрального полузащитника на старте нового сезона будет ограничен лишь Аароном Рэмси, Гранитом Джакой и Мохамедом Эльнени. Алекс Окслейд-Чемберлен рассматривается тренером как правый вингбек, а Джек Уилшир все еще может покинуть клуб до закрытия трансферного окна.

В сложившейся ситуации, сообщает football.london, "Арсенал" обратился на рынок для укрепления проблемной позиции. Среди привлекших внимание Венгера игроков значатся Жан-Мишель Сери и Венсан Козьелло из "Ниццы", а также Вильям Карвалью из "Спортинга".


Метки Арсенал, Кокелен, травмы

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 2273

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Последние комментарии:




  1. butch 02.08.2017 10:43 # butch
    Надеюсь гранит джака развернется во всей красе

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  2. fc-zenit 02.08.2017 10:36 # fc-zenit
    Хави Гарсию можно толкнуть в вулвич. Будет хоть один игрок с яйцами, в этом гейклубе.

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  3. chebrec 02.08.2017 09:56 # chebrec
    Козьелло подойдет ггшным

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  4. gidro-met 02.08.2017 09:40 # gidro-met
    Арсеналу необходимо качественно, ещё раз повторюсь - В КОРНЕ поменять психологию. А заодно - и Венгера, попутно прихватив Вильяма Карвалью у Спортяг.

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  5. largo-winch 02.08.2017 09:29 # largo-winch
    раз баллерина на правом фланге, то какого хуя там делает чемберчлен? переведи его в центр как он любиТ, старик-дырявый

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  6. parlor3 02.08.2017 09:22 # parlor3
    венхер ты ипанутый или как??? Август уже, начало сезона, млять окуеть!!!

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  7. kily 02.08.2017 09:03 # kily
    Нужно Сери брать

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  8. fly-emirates7 02.08.2017 09:02 # fly-emirates7
    Всех троих заверните пожалуйсто....

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  9. thespur 02.08.2017 09:01 # thespur
    Какой смысл покупать всяких нонаме, когда у тебя в составе есть лучший опорник европы Франсис Кокелен?

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