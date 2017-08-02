Венгер задумывается о покупке полузащитника
Усугубившиеся проблемы в центре поля заставили главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера задуматься о покупке полузащитника.
В минувшую субботу в победном матче Кубка Эмирейтс против "Бенфики" (5:2) "канониры" потеряли Франсиса Кокелена, который получил травму связок лодыжки.
Повреждение Кокелена означает, что выбор Венгера на позиции центрального полузащитника на старте нового сезона будет ограничен лишь Аароном Рэмси, Гранитом Джакой и Мохамедом Эльнени. Алекс Окслейд-Чемберлен рассматривается тренером как правый вингбек, а Джек Уилшир все еще может покинуть клуб до закрытия трансферного окна.
В сложившейся ситуации, сообщает football.london, "Арсенал" обратился на рынок для укрепления проблемной позиции. Среди привлекших внимание Венгера игроков значатся Жан-Мишель Сери и Венсан Козьелло из "Ниццы", а также Вильям Карвалью из "Спортинга".
02.08.2017 09:00
Просмотров: 2273
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Надеюсь гранит джака развернется во всей красе
(ответить)
Хави Гарсию можно толкнуть в вулвич. Будет хоть один игрок с яйцами, в этом гейклубе.
(ответить)
Козьелло подойдет ггшным
(ответить)
Арсеналу необходимо качественно, ещё раз повторюсь - В КОРНЕ поменять психологию. А заодно - и Венгера, попутно прихватив Вильяма Карвалью у Спортяг.
(ответить)
раз баллерина на правом фланге, то какого хуя там делает чемберчлен? переведи его в центр как он любиТ, старик-дырявый
(ответить)
венхер ты ипанутый или как??? Август уже, начало сезона, млять окуеть!!!
(ответить)
Нужно Сери брать
(ответить)
Всех троих заверните пожалуйсто....
(ответить)
Какой смысл покупать всяких нонаме, когда у тебя в составе есть лучший опорник европы Франсис Кокелен?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий