Венгер задумывается о покупке полузащитника

Усугубившиеся проблемы в центре поля заставили главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера задуматься о покупке полузащитника.

В минувшую субботу в победном матче Кубка Эмирейтс против "Бенфики" (5:2) "канониры" потеряли Франсиса Кокелена, который получил травму связок лодыжки.



Повреждение Кокелена означает, что выбор Венгера на позиции центрального полузащитника на старте нового сезона будет ограничен лишь Аароном Рэмси, Гранитом Джакой и Мохамедом Эльнени. Алекс Окслейд-Чемберлен рассматривается тренером как правый вингбек, а Джек Уилшир все еще может покинуть клуб до закрытия трансферного окна.



В сложившейся ситуации, сообщает football.london, "Арсенал" обратился на рынок для укрепления проблемной позиции. Среди привлекших внимание Венгера игроков значатся Жан-Мишель Сери и Венсан Козьелло из "Ниццы", а также Вильям Карвалью из "Спортинга".