Почеттино: "Мората испугался конкуренции с Кейном"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, что вел переговоры с нападающим Альваро Моратой, но тот испугался конкуренции с Харри Кейном.

Как известно, за полторы недели до старта нового сезона "шпоры" остаются единственной командой Премьер-Лиги, до сих пор не пригласившей ни одного новичка.



Однако Почеттино настаивает, что его клуб не сидит сложа руки. Например, "Тоттенхэм" пытался заманить Морату, но тот, не поверив в свои шансы вытеснить Кейна из стартового состава, предпочел уйти в "Челси", где Антонио Конте расчистил ему дорогу в основу, убрав помеху в лице Диего Косты.



"Знаете, так сложно убедить хороших игроков перейти сюда и занять место на лавке. Отсюда и возникают проблемы".



"Мората сказал мне: "Зачем тебе я, когда у тебя есть Харри Кейн?" Знаете, если я попытаюсь приобрести нападающего, каждый из них скажет: "Э, босс, зачем тебе я? Чтобы сидеть на лавке? Потому что у тебя есть Харри Кейн, я не смогу конкурировать с Кейном". То же самое говорят об Уго Льорисе и других наших игроках".



"Наши фанаты понимают, что сегодня мы не тот клуб, который мог бы конкурировать с "Манчестер Юнайтед" или "Сити" за игроков. Мы не можем с ними сражаться".



"Но предположение о том, что Даниэль (Леви) не хочет покупать, очень ошибочно. Как и я, Даниэль очень хочет пригласить новичков. Но приглашать игроков того типа, о котором мы говорим, очень сложно. Их непросто отыскать", — сообщил Почеттино Daily Mail.



Добавим, лишь на прошлой неделе Антонио Конте назвал Кейна нападающим своей мечты, признавшись, что из всех форвардов купил бы именно Харри, будь у него такая возможность.