Каррагер: "Ливерпуль" купит Кейта через год"

Юрген Клопп Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагера уверен, что "красные" все-таки купят полузащитника "РБ Лейпциг" Наби Кейта, пускай и следующим летом.

Этим летом мерсисайдский клуб предлагал за Кейта от 57 до 66 миллионов фунтов, однако дерзкие новички Бундеслиги отказались от продажи своего ведущего игрока, связав это с предстоящим выступлением в Лиге Чемпионов.

Ожидается, что следующим летом "Ливерпуль" возобновит интерес к Наби: контракт гвинейца предусматривает сумму отступных в размере 48 миллионов фунтов. Каррагер уверен, что "красные" дождутся вступления этой опции в силу и не будут покупать нового полузащитника до закрытия трансферного окна.

"Я не думаю, что Клопп выйдет на трансферный рынок и купит еще одного полузащитника. Уверен, он дождется следующего сезона, когда у Кейта вступит в силу пункт об отступных".

"Да, болельщики "Ливерпуля" обеспокоены, учитывая, как выглядит состав команды прямо сейчас. Но я знаю, что клуб работает над трансферами в режиме 24 на 7: они не только хотят удержать лидеров, но и укрепить команду на годы вперед", - цитирует Каррагера The Independent.



Метки Каррагер, Кейта, Клопп, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 02.08.2017 07:00

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  1. raka-eve 02.08.2017 07:13 # raka-eve
    незачем. и так легко покер оформят в этом году. вчерашний матч тому подтверждение

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  2. iroquez 02.08.2017 07:05 # iroquez
    Ахахах бомжи ебаные

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  3. admet 02.08.2017 07:01 # admet
    Даже нет желания обсыкать колбасных, просто обойти стороной опущенцев.

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