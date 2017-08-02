Каррагер: "Ливерпуль" купит Кейта через год"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагера уверен, что "красные" все-таки купят полузащитника "РБ Лейпциг" Наби Кейта, пускай и следующим летом.

Этим летом мерсисайдский клуб предлагал за Кейта от 57 до 66 миллионов фунтов, однако дерзкие новички Бундеслиги отказались от продажи своего ведущего игрока, связав это с предстоящим выступлением в Лиге Чемпионов.



Ожидается, что следующим летом "Ливерпуль" возобновит интерес к Наби: контракт гвинейца предусматривает сумму отступных в размере 48 миллионов фунтов. Каррагер уверен, что "красные" дождутся вступления этой опции в силу и не будут покупать нового полузащитника до закрытия трансферного окна.



"Я не думаю, что Клопп выйдет на трансферный рынок и купит еще одного полузащитника. Уверен, он дождется следующего сезона, когда у Кейта вступит в силу пункт об отступных".



"Да, болельщики "Ливерпуля" обеспокоены, учитывая, как выглядит состав команды прямо сейчас. Но я знаю, что клуб работает над трансферами в режиме 24 на 7: они не только хотят удержать лидеров, но и укрепить команду на годы вперед", - цитирует Каррагера The Independent.