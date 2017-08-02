Неманья Матич: "игрок Жозе Моуриньо"
Кажется, ни одно летнее подписание не вызвало такой эмоциональной реакции Жозе Моуриньо. Серб Неманья Матич перебрался на "Олд Траффорд" из "Челси", и португальский менеджер не просто назвал его игроком "типа Манчестер Юнайтед". "Это игрок Жозе Моуриньо", — отметил довольный наставник "красных дьяволов". Какую же роль отводит рулевой МЮ своему новому старому подопечному?
Вряд ли подобное вдохновение испытывает сейчас Антонио Конте, и без того огорченный трансферной политикой своего клуба. В Матиче наставник "Челси" не нуждался — другое дело, что ему наверняка не хотелось, чтобы двукратный чемпион Англии оказался в составе прямого конкурента. Конкурента, возглавляемого теперь принципиальным оппонентом Моуриньо, также обошедшим "синих" по трансферу Ромелу Лукаку. Ситуация в чем-то напоминающая историю Петра Чеха двухлетней давности. Для Жозе опытный голкипер был "вторым номером", но его очень расстроило решение клубного руководства (или владельца в одиночку) отпустить того в "Арсенал" Арсена Венгера.
Конте действительно не нуждается в Матиче, и положение серба в лондонской команде — причина, по которой часть болельщиков "Юнайтед" принимают этот трансфер со скепсисом. На ключевую позицию манкунианцы подписали игрока, ненужного "Челси" — по логике, для того, чтобы свергнуть этот же "Челси" с вершины английского футбола. Более того, Матича помнят не только как ключевого игрока чемпионской команды Моуриньо 2015, но и как футболиста, громко провалившегося в следующей кампании, что привело к увольнению португальца.
Моуриньо вправе видеть картину другими глазами. Португалец говорит не только об игровых качествах Матича, но даже в большой степени — о его личных характеристиках. Слово "преданный" здесь ключевое и подчеркивает то, что Жозе ценит в игроках больше всего: он доверяет сербу и знает о том, что он — один из тех игроков, которые безукоризненно пожертвует личными прихотями ради требований тренера.
Будучи менеджером "Челси", Моуриньо вернул Неманью на "Стэмфорд Бридж" в январе 2014 года, тогда закрыв для себя проблемную позицию опорного полузащитника. Когда летом к лондонцам добавились креативный полузащитник Сеск Фабрегас и форвард Диего Коста, команда сформировалась. В следующем сезоне ключевые футболисты "синих" играли почти без замен и уверенно завоевали чемпионский титул, потерпев только три поражения за сезон. Матич пусть и сдал во второй части сезона по причине физической усталости, но стал одной из главных причин успеха и утвердился одним из лучших опорных полузащитников Премьер-Лиги.
Следующий провальный сезон был отмечен унизительной заменой уже вышедшего на замену Матича по ходу одного из матчей, но, вероятно, тогда же Моуриньо оценил и преданность игрока, не отвернувшегося от тренера в процессе. "Челси" валился во всех линиях, Матич деградировал больше других — естественно было предположить, что серб не только испытывал усталость, выполняя такую работу в течение двух лет без замен, но и просто оказался футболистом не такого высокого уровня. Моуриньо выжал из него максимум в пределах одного сезона.
С Конте Матич снова стал чемпионом Англии, и большую часть сезона провел в основе "синих". Настолько важным для новой команды он не был, и Конте действительно решил заменить его на более молодого Бакайоко. Но здесь есть важное уточнение: "новый" "Челси" обладал разрушителем уровня Нголо Канте. Матич стал более атакующим исполнителем, дублируя Фабрегаса, и выполнял на поле не ту роль, которую ему, скорее всего, заготовил в "Манчестер Юнайтед" Моуриньо. На "Олд Траффорд" Неманья вернется к чистой игре на разрушение: и это означает, что, при всей ненужности лондонскому клубу, для "Юнайтед" он действительно может сделать разницу.
В игре манкунианцев в прошлой кампании часто не хватало баланса, что проявлялось в низкой результативности. Да, здесь была на редкость плохая реализация моментов, но что важнее — Моуриньо не полагался на профильных и желанных ему футболистов во всех линиях, что этот общий баланс и нарушало. Как и всегда перед вторым сезоном в клубе, Жозе пытается решить этот вопрос точечными подписаниями. Форвард и центральный защитник были куплены, теперь Моуриньо взял чистокровного опорника, что поможет сложить необходимый пазл в центральной линии. Где, скорее всего, Матич будет действовать в глубине, что позволит Андеру Эррере стать связывающим звеном, а Полю Погба превратиться в свободного художника.
И менеджер "Юнайтед" уверен, что 28-летний серб по-прежнему подходит на эту роль лучше большинства, даже если первой опцией для него и был Эрик Дайер из "Тоттенхэма". Предположение о том, что в сезоне 2014/15 Неманья Матич прыгнул выше головы, имеет право на жизнь. И если кто знает, как заставить его сделать это еще раз, то именно Жозе Моуриньо.
Иван Громиков специально для FAPL.ru
02.08.2017 06:00
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Последние комментарии:
вчера Машина уничтожила жалких немчанок 3-0 и Одмен публика Лфк четко и по дело, без потери качества написал: "СЕЗОН НАШ!!!!"
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Бедный наш Петруша. Охуевает теперь с этого Арсенала. Как и Галлас в свое время.
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Арсенал обладает лучшим голкипером мира. Потом уже мы с МЮ. Кстати, многие не вкуривают, думают, что Швайнштайгер тогда сам в штангу уебал. Это не так, это Чех перевел кончиками пальцев в штангу. Кому интересно, посмотрите. Плюс он отбил пенальти Роббена, а в полуфинале мало того, что смутил Месси на пенальти, он тянул какие-то мертвые мячи от Хави и Пуйоля.
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Чех лучше Куртуа. Пока что так. Повезло Арсеналу, сейчас бы были на 15 месте примерно.
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Но Чех всегда в наших сердцах. Если бы не он, не видать нам победы в Лиге Чемпионов. Это легенда и это не обсуждается.
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Короче, живут жена и детишки в Англии. С высокого позволения Ромы Матич ушел в Мю. Чисто бытовой вопрос, как и с Петром Чехом. Крутые футболисты, но нет им места в Челси, что мы можем поделать? Только поделать успехов.
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Моур наше все:Величайший, Особенный, Неповторимый.
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Жозиии,ЖОзиии, ЖОООЗИИИИ.
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Профессиональная футбольная лига Испании (LFP) заблокировала возможность активации пункта в контракте нападающего Неймара с «Барселоной», который позволяет бразильскому игроку перейти в любой другой клуб за ?222 млн.
Об этом сообщает издание Sport со ссылкой на источники в лиге и испанском клубе.
Основных причин такого шага существует две. Во-первых, в настоящее время довольно высока вероятность начала судебного разбирательства между руководством «Барселоны» и отцом Неймара, которому клуб не хочет выплачивать всю сумму гонорара за продление форвардом контракта летом 2016 года в размере ?26 млн.
Кроме того, руководитель LFP Хавьер Тебас считает, что трансфер Неймара невозможно оформить без нарушения правил финансового фейр-плей.
Жёсткая позиция испанской лиги в данном вопросе привела к тому, что французскому ПСЖ, намеревавшемуся выкупить у «Барселоны» права на нападающего, пришлось заморозить сделку.
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Удачно сплавили хлам тупым скумам изи
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Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Моуриньо четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, у МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У МЮ абсолютно лучший полузащитник АПЛ и, возможно, мира. Никакие Канте, Джаки, Дайеры ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал МЮ чемпик в позапрошлом, прошлом и в этом году году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 11-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глотать хyи, как вы это делаете сейчас. (c)
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С некотороми доводами, изложенными автором в статье можно поспорить:
1. Челси действительно не горел желанием отдавать Матича в МЮ, но заинтересованность к нему проявляли только Юве да МЮ, но первый предлагал значительно меньшую сумму (судя по заголовкам газет), а Матич отказался продлевать контракт. Учитывая, что МЮ предложил на 15-20 лямов больше, согласие Челси отпустить именно к ним выглядит обоснованным.
2. До сих пор неизвестно, так ли уж сильно Конте расстроился тем фактом, что Лукаку упустили. Бытует мнение, что Эменало хотел Лукаку, Конте же больше хотел Морату. И больше от этого расстроились именно в руководстве, но не лично Конте. Да и судя по анализу отдельных футбольных экспертов, которые я читал, Мората больше подходит по игровым характеристикам философии Конте, нежели Лукаку. Доводы были изложены вполне основательно, трудно с ними не согласиться.
3. Конте дейстительно мог быть огорчен трасферной политикой клуба, но только в первый месяц трасферного окна. После приобретения Рудигера, Бакайоко и достижения принципиального согласия по Морате, он продлил контракт, что можно посчитать о его удовлетворении политикой клуба. К тому же вполне возможно будет сделаны новые приобретения.
По остальным пунктам с автором согласен. Удачи Матичу в МЮ. Всегда верил в то обстоятельство, что если конкуренты будут сильны, то и сам клуб станет сильнее, а это немедленно отразится на выступлениях английских клубах в Европе.
А то уже порядком утомили поклонники Барсы, Реала и Баварии, которые крайне неуважительно отзываются об английских клубах.
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«Двое моих сыновей болеют за «МЮ», а третий — за «Арсенал». Понятия не имею, как так могло случиться!»
— Дэвид Бекхэм
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,, Мой пиздюк "- сказала Мавринья.)))
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Просто
Матич неизбежен
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Вышеизложенное вью подтверждает - Моуру нужен терпила-стукач в раздевалке. За 40 лямов.
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