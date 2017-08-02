Неманья Матич: "игрок Жозе Моуриньо"

Кажется, ни одно летнее подписание не вызвало такой эмоциональной реакции Жозе Моуриньо. Серб Неманья Матич перебрался на "Олд Траффорд" из "Челси", и португальский менеджер не просто назвал его игроком "типа Манчестер Юнайтед". "Это игрок Жозе Моуриньо", — отметил довольный наставник "красных дьяволов". Какую же роль отводит рулевой МЮ своему новому старому подопечному?

Вряд ли подобное вдохновение испытывает сейчас Антонио Конте, и без того огорченный трансферной политикой своего клуба. В Матиче наставник "Челси" не нуждался — другое дело, что ему наверняка не хотелось, чтобы двукратный чемпион Англии оказался в составе прямого конкурента. Конкурента, возглавляемого теперь принципиальным оппонентом Моуриньо, также обошедшим "синих" по трансферу Ромелу Лукаку. Ситуация в чем-то напоминающая историю Петра Чеха двухлетней давности. Для Жозе опытный голкипер был "вторым номером", но его очень расстроило решение клубного руководства (или владельца в одиночку) отпустить того в "Арсенал" Арсена Венгера.



Конте действительно не нуждается в Матиче, и положение серба в лондонской команде — причина, по которой часть болельщиков "Юнайтед" принимают этот трансфер со скепсисом. На ключевую позицию манкунианцы подписали игрока, ненужного "Челси" — по логике, для того, чтобы свергнуть этот же "Челси" с вершины английского футбола. Более того, Матича помнят не только как ключевого игрока чемпионской команды Моуриньо 2015, но и как футболиста, громко провалившегося в следующей кампании, что привело к увольнению португальца.



Моуриньо вправе видеть картину другими глазами. Португалец говорит не только об игровых качествах Матича, но даже в большой степени — о его личных характеристиках. Слово "преданный" здесь ключевое и подчеркивает то, что Жозе ценит в игроках больше всего: он доверяет сербу и знает о том, что он — один из тех игроков, которые безукоризненно пожертвует личными прихотями ради требований тренера.



Будучи менеджером "Челси", Моуриньо вернул Неманью на "Стэмфорд Бридж" в январе 2014 года, тогда закрыв для себя проблемную позицию опорного полузащитника. Когда летом к лондонцам добавились креативный полузащитник Сеск Фабрегас и форвард Диего Коста, команда сформировалась. В следующем сезоне ключевые футболисты "синих" играли почти без замен и уверенно завоевали чемпионский титул, потерпев только три поражения за сезон. Матич пусть и сдал во второй части сезона по причине физической усталости, но стал одной из главных причин успеха и утвердился одним из лучших опорных полузащитников Премьер-Лиги.



Следующий провальный сезон был отмечен унизительной заменой уже вышедшего на замену Матича по ходу одного из матчей, но, вероятно, тогда же Моуриньо оценил и преданность игрока, не отвернувшегося от тренера в процессе. "Челси" валился во всех линиях, Матич деградировал больше других — естественно было предположить, что серб не только испытывал усталость, выполняя такую работу в течение двух лет без замен, но и просто оказался футболистом не такого высокого уровня. Моуриньо выжал из него максимум в пределах одного сезона.



С Конте Матич снова стал чемпионом Англии, и большую часть сезона провел в основе "синих". Настолько важным для новой команды он не был, и Конте действительно решил заменить его на более молодого Бакайоко. Но здесь есть важное уточнение: "новый" "Челси" обладал разрушителем уровня Нголо Канте. Матич стал более атакующим исполнителем, дублируя Фабрегаса, и выполнял на поле не ту роль, которую ему, скорее всего, заготовил в "Манчестер Юнайтед" Моуриньо. На "Олд Траффорд" Неманья вернется к чистой игре на разрушение: и это означает, что, при всей ненужности лондонскому клубу, для "Юнайтед" он действительно может сделать разницу.



В игре манкунианцев в прошлой кампании часто не хватало баланса, что проявлялось в низкой результативности. Да, здесь была на редкость плохая реализация моментов, но что важнее — Моуриньо не полагался на профильных и желанных ему футболистов во всех линиях, что этот общий баланс и нарушало. Как и всегда перед вторым сезоном в клубе, Жозе пытается решить этот вопрос точечными подписаниями. Форвард и центральный защитник были куплены, теперь Моуриньо взял чистокровного опорника, что поможет сложить необходимый пазл в центральной линии. Где, скорее всего, Матич будет действовать в глубине, что позволит Андеру Эррере стать связывающим звеном, а Полю Погба превратиться в свободного художника.



И менеджер "Юнайтед" уверен, что 28-летний серб по-прежнему подходит на эту роль лучше большинства, даже если первой опцией для него и был Эрик Дайер из "Тоттенхэма". Предположение о том, что в сезоне 2014/15 Неманья Матич прыгнул выше головы, имеет право на жизнь. И если кто знает, как заставить его сделать это еще раз, то именно Жозе Моуриньо.



Иван Громиков специально для FAPL.ru