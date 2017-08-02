Нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж получил травму бедра в товарищеском матче против "Баварии" во вторник вечером.

Во вторник "красные" отпраздновали яркую победу над чемпионом Бундеслиги в рамках предсезонного Кубка Ауди — 0:3. Появившись на замену лишь на 67-й минуте, Старридж забил третий гол своей команды и в этом же эпизоде получил травму.



27-летний англичанин не смог продолжить игру, уступив свое место на поле Доминику Соланке. Теперь главный тренер Юрген Клопп и сам Старридж с нетерпением ожидают вердикта докторов.



"Я пока не могу сказать, насколько серьезна травма. Он повредил свое бедро. Он очень, очень хорошо готовился к сезону, поэтому я надеюсь, это лишь небольшое повреждение, и скоро он снова сможет играть".



"Он забил замечательный гол, перед которым тоже имел момент. Вы могли видеть, насколько он быстр. Это печально, но я надеюсь, что ничего серьезно не случилось", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".