Старридж получил травму бедра

Даниэль Старридж Нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж получил травму бедра в товарищеском матче против "Баварии" во вторник вечером.

Во вторник "красные" отпраздновали яркую победу над чемпионом Бундеслиги в рамках предсезонного Кубка Ауди — 0:3. Появившись на замену лишь на 67-й минуте, Старридж забил третий гол своей команды и в этом же эпизоде получил травму.

27-летний англичанин не смог продолжить игру, уступив свое место на поле Доминику Соланке. Теперь главный тренер Юрген Клопп и сам Старридж с нетерпением ожидают вердикта докторов.

"Я пока не могу сказать, насколько серьезна травма. Он повредил свое бедро. Он очень, очень хорошо готовился к сезону, поэтому я надеюсь, это лишь небольшое повреждение, и скоро он снова сможет играть".

"Он забил замечательный гол, перед которым тоже имел момент. Вы могли видеть, насколько он быстр. Это печально, но я надеюсь, что ничего серьезно не случилось", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".


Метки Ливерпуль, Старридж, травмы

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2017 00:30

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  1. qwertyinho 02.08.2017 00:57 # qwertyinho
    моейс тожес мю в предсозенке всех карал чем это кончилось все помнят

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  2. lfc-in-my-heart 02.08.2017 00:41 # lfc-in-my-heart
    Лишь бы не травмировался по ходу сезона, и будет лучше всяких Лукаку и Мораты!

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  3. imf-tau 02.08.2017 00:41 # imf-tau
    Лоль.

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  4. reeker 02.08.2017 00:33 # reeker
    Короли предсезонок.

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  5. mancunia-planet 02.08.2017 00:32 # mancunia-planet
    Стекло

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