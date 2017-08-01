"Юнайтед" договорился с Сержем Орье

"Манчестер Юнайтед" купит правого защитника ПСЖ Сержа Орье, если тот добьется отмены запрета на посещение Британии.

Напомним, осенью прошлого года Орье пропустил выезд парижан к "Арсеналу" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. Серж оказался в черном списке иммиграционного ведомства из-за неприятного инцидента в своей биографии — нападения на офицера полиции возле ночного клуба.



Как стало известно Daily Mirror, в данный момент 24-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара добивается своего исключения из списка невъездных в Британию. Апелляция Сержа будет рассмотрена судом во Франции на следующей неделе.



Если запрет будет снят, то "Юнайтед" немедленно выкупит Орье у ПСЖ за 27 миллионов фунтов. Серж уже согласовал с "красными дьяволами" условия контракта с зарплатой в 90 тыс. фунтов в неделю.



По информации издания, посредником в переговорах с Орье выступает агент Мино Райола, который не является непосредственным представителем Сержа, но исполняет роль связующего звена между клубом и окружением игрока.



Добавим, что парижане не только не собираются стоять на пути у Орье, на место которого ранее этим летом они подписали Дани Алвеса, но и готовы всячески способствовать скорейшему заключению сделки с "Юнайтед", поскольку нуждаются в денежных средствах для приобретения нападающего "Барселоны" Неймара.