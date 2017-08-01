"Юнайтед" договорился с Сержем Орье

Серж Орье "Манчестер Юнайтед" купит правого защитника ПСЖ Сержа Орье, если тот добьется отмены запрета на посещение Британии.

Напомним, осенью прошлого года Орье пропустил выезд парижан к "Арсеналу" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. Серж оказался в черном списке иммиграционного ведомства из-за неприятного инцидента в своей биографии — нападения на офицера полиции возле ночного клуба.

Как стало известно Daily Mirror, в данный момент 24-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара добивается своего исключения из списка невъездных в Британию. Апелляция Сержа будет рассмотрена судом во Франции на следующей неделе.

Если запрет будет снят, то "Юнайтед" немедленно выкупит Орье у ПСЖ за 27 миллионов фунтов. Серж уже согласовал с "красными дьяволами" условия контракта с зарплатой в 90 тыс. фунтов в неделю.

По информации издания, посредником в переговорах с Орье выступает агент Мино Райола, который не является непосредственным представителем Сержа, но исполняет роль связующего звена между клубом и окружением игрока.

Добавим, что парижане не только не собираются стоять на пути у Орье, на место которого ранее этим летом они подписали Дани Алвеса, но и готовы всячески способствовать скорейшему заключению сделки с "Юнайтед", поскольку нуждаются в денежных средствах для приобретения нападающего "Барселоны" Неймара.


Метки Манчестер Юнайтед, Орье, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2017 23:00

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Последние комментарии:




  1. imf-tau 01.08.2017 23:32 # imf-tau
    Не зря болельщики Ливерки даже в Англии слывут самыми тупыми - после победы в товарняке над вторым составом Баварки кукарекают о чемпионстве. Где хоть один адекватный сковзер?

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  2. electric 01.08.2017 23:30 # electric
    хз на что расчитывают мешки, если уже сейчас видно унижение баварии будущим чемпионом апл. просто космос.

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  3. largo-winch 01.08.2017 23:25 # largo-winch
    Старридж топарь. Шикарный гол

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  4. mr-s1n1st3r 01.08.2017 23:24 # mr-s1n1st3r
    Всех адекватных болел Арсенала с победой!

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  5. mr-s1n1st3r 01.08.2017 23:22 # mr-s1n1st3r
    Уже сейчас можно начинать грузить хаты на победу ЛФЦ в АПЛ и ЛЧ.
    Просто машина по завоеванию трофеев. Второй на подходе.

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  6. masterofcactus 01.08.2017 23:22 # masterofcactus
    Кариуз>Ноер.

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  7. masterofcactus 01.08.2017 23:21 # masterofcactus
    Школьники и 40-летний Клаван дали шершавого хапнуть основе баварки. Ренатик топ.

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  8. awesome-arsenal 01.08.2017 23:21 # awesome-arsenal
    забил сломался, я хз у наш даже диаби такой хренью не страдал

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  9. gerrard08 01.08.2017 23:17 # gerrard08
    Ах ах ах этот бастард рили сломался)) таво рот)

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  10. mr-s1n1st3r 01.08.2017 23:15 # mr-s1n1st3r
    ничего необычного, просто поёбываем Баварку

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  11. gerrard08 01.08.2017 23:14 # gerrard08
    Все равно старич бегает как 33 летний старикан

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  12. seva 01.08.2017 23:14 # seva
    Стуриге травмировался во время гола эхэхэхэ
    уникальный пидр он каешн

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  13. griboedov 01.08.2017 23:09 # griboedov
    Саншеш ита дно дновское. Ахахаха! Венгор не спи.

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  14. selfish 01.08.2017 23:07 # selfish
    Запилите уже этого психа!

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  15. januzaj00 01.08.2017 23:07 # januzaj00
    Точечные усиления. Чисто по-моуровски

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  16. sj606 01.08.2017 23:07 # sj606
    почему аннулировали 3 gol ?

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  17. blackdreamer 01.08.2017 23:03 # blackdreamer
    бавария на коленях как и вся апл
    аве клопп топ
    ебать будет всех
    мешки ебаные и сками пидаров и шнурков и всех гавноедов на фапле

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  18. reeker 01.08.2017 23:01 # reeker
    Бредятина, Юнайтед нужен вингер, а не правый защитник.

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