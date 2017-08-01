"Юнайтед" договорился с Сержем Орье
"Манчестер Юнайтед" купит правого защитника ПСЖ Сержа Орье, если тот добьется отмены запрета на посещение Британии.
Напомним, осенью прошлого года Орье пропустил выезд парижан к "Арсеналу" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. Серж оказался в черном списке иммиграционного ведомства из-за неприятного инцидента в своей биографии — нападения на офицера полиции возле ночного клуба.
Как стало известно Daily Mirror, в данный момент 24-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара добивается своего исключения из списка невъездных в Британию. Апелляция Сержа будет рассмотрена судом во Франции на следующей неделе.
Если запрет будет снят, то "Юнайтед" немедленно выкупит Орье у ПСЖ за 27 миллионов фунтов. Серж уже согласовал с "красными дьяволами" условия контракта с зарплатой в 90 тыс. фунтов в неделю.
По информации издания, посредником в переговорах с Орье выступает агент Мино Райола, который не является непосредственным представителем Сержа, но исполняет роль связующего звена между клубом и окружением игрока.
Добавим, что парижане не только не собираются стоять на пути у Орье, на место которого ранее этим летом они подписали Дани Алвеса, но и готовы всячески способствовать скорейшему заключению сделки с "Юнайтед", поскольку нуждаются в денежных средствах для приобретения нападающего "Барселоны" Неймара.
01.08.2017 23:00
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Не зря болельщики Ливерки даже в Англии слывут самыми тупыми - после победы в товарняке над вторым составом Баварки кукарекают о чемпионстве. Где хоть один адекватный сковзер?
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хз на что расчитывают мешки, если уже сейчас видно унижение баварии будущим чемпионом апл. просто космос.
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Старридж топарь. Шикарный гол
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Всех адекватных болел Арсенала с победой!
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Уже сейчас можно начинать грузить хаты на победу ЛФЦ в АПЛ и ЛЧ.
Просто машина по завоеванию трофеев. Второй на подходе.
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Кариуз>Ноер.
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Школьники и 40-летний Клаван дали шершавого хапнуть основе баварки. Ренатик топ.
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забил сломался, я хз у наш даже диаби такой хренью не страдал
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Ах ах ах этот бастард рили сломался)) таво рот)
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ничего необычного, просто поёбываем Баварку
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Все равно старич бегает как 33 летний старикан
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Стуриге травмировался во время гола эхэхэхэ
уникальный пидр он каешн
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Саншеш ита дно дновское. Ахахаха! Венгор не спи.
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Запилите уже этого психа!
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Точечные усиления. Чисто по-моуровски
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почему аннулировали 3 gol ?
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бавария на коленях как и вся апл
аве клопп топ
ебать будет всех
мешки ебаные и сками пидаров и шнурков и всех гавноедов на фапле
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Бредятина, Юнайтед нужен вингер, а не правый защитник.
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