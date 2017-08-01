Терри: "Выход в Премьер-Лигу с "Виллой" стал бы одним из моих величайших достижений"

Капитан "Астон Виллы" Джон Терри заявил, что выход с бирмингемским клубом в Премьер-Лигу стал бы одним из величайших достижений в его карьере.

За 19 лет выступлений в составе "Челси" Терри завоевал 15 больших трофеев, включая пять титулов Премьер-Лиги и кубки Лиги Чемпионов с Лигой Европы. Однако 36-летний защитник по-прежнему полон амбиций и теперь хочет помочь своему новому клубу повыситься из Чемионшипа.



"Выход в Премьер-Лигу стал бы по-настоящему особенным достижением, одним из величайших в моей карьере. Я принял важное решение, выйдя из зоны комфорта. Я чувствую, что по-прежнему могу играть, поэтому-то я и решился перейти сюда. Здесь достаточная конкуренция, чтобы это подстегивало меня. Работать вместе с другими игроками, увидеть другую лигу, в которой я еще не выступал, — все это восхищает меня".



"Я бы не хотел, чтобы в преддверии сезона у меня были мысли вроде: "Я буду счастлив если мы не вылетим". Или: "Я буду счастлив, если мы финишируем в середине таблицы или выше, чем в прошлом году". Думаю, подобное было бы совсем неамбициозно по отношению к себе, к тренеру, к клубу. Это важная причина, почему я здесь. Я всегда стремился побеждать".



"К этому я и буду стремиться здесь. Но нам ничего не гарантировано. Мы должны трудиться в поте лица, потому что это тяжелая лига. Вероятно, это одна из самых непредсказуемых лиг в мире", — цитирует Терри The Guardian.