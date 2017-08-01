Невилл считает "странным" переход Матича в "Юнайтед"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что находит странным решение "Челси" продать полузащитника Неманью Матича в "Манчестер Юнайтед".

На протяжении прошлого сезона Матич демонстрировал отличное взаимопонимание с Нголо Канте, поспособствовав завоеванию "синими" чемпионского титула Премьер-Лиги — второго титула для Неманьи за три последних года.



Однако этим летом наставник "Челси" Антонио Конте отцепил серба от первой команды, а затем и вовсе продал его конкурентам из "Юнайтед", которые очень нуждались в усилении опорной зоны. Этот трансфер видится Невиллу странным.



"Странно, что "Челси" отпустил его, потому что, думаю, он очень хорошо выступал за них в связке с Канте, да и им самим требовалось усиление. Я не особо уверен, почему они отпустили его, но они, должно быть, знают, кто займет его место".



"Юнайтед" нуждался в опорном полузащитнике. Шнайдерлен ушел, Швайнштайгер не участвовал в матчах, поэтому им требовалось усиление, и Матич отлично для этого подходит".



"Майкл Кэррик не может играть каждую неделю, поэтому им требовался игрок, который придет и будет делать ту же работу, что и Кэррик. Матич способен на это", — сообщил Невилл в эфире.