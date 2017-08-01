Невилл считает "странным" переход Матича в "Юнайтед"

Неманья Матич и Хуан Мата Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что находит странным решение "Челси" продать полузащитника Неманью Матича в "Манчестер Юнайтед".

На протяжении прошлого сезона Матич демонстрировал отличное взаимопонимание с Нголо Канте, поспособствовав завоеванию "синими" чемпионского титула Премьер-Лиги — второго титула для Неманьи за три последних года.

Однако этим летом наставник "Челси" Антонио Конте отцепил серба от первой команды, а затем и вовсе продал его конкурентам из "Юнайтед", которые очень нуждались в усилении опорной зоны. Этот трансфер видится Невиллу странным.

"Странно, что "Челси" отпустил его, потому что, думаю, он очень хорошо выступал за них в связке с Канте, да и им самим требовалось усиление. Я не особо уверен, почему они отпустили его, но они, должно быть, знают, кто займет его место".

"Юнайтед" нуждался в опорном полузащитнике. Шнайдерлен ушел, Швайнштайгер не участвовал в матчах, поэтому им требовалось усиление, и Матич отлично для этого подходит".

"Майкл Кэррик не может играть каждую неделю, поэтому им требовался игрок, который придет и будет делать ту же работу, что и Кэррик. Матич способен на это", — сообщил Невилл в эфире.


Метки Манчестер Юнайтед, Матич, Невилл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2017 21:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 01.08.2017 21:36 # mancunia-planet
    Только по факту сезон покажет чё да как. Но пенсы лохи, ничего не меняется.

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  2. suddenly 01.08.2017 21:30 # suddenly
    Ждём, что скажет жезуз33 по этому поводу :)

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  3. psycho1 01.08.2017 21:30 # psycho1
    Да что он вообще понимает? Небось даже матчи не смотрел. Хоть бы с комментами на фапле для начала ознакомился.

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  4. karmonger 01.08.2017 21:15 # karmonger
    Действительно странно, чемпионы Англии продают продают своих лучших игроков? Конте сошёл с ума.

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  5. reeker 01.08.2017 21:13 # reeker
    Какой-то мусор на фото.

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