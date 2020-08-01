Гиггз ставит на чемпионство "Сити" в новом сезоне

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз ожидает, что чемпионом нового сезона Премьер-Лиги станет "Манчестер Сити".

В концовке прошлого сезона команда Хосепа Гвардиола вела отчаянную борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги. "Горожанам" удалось финишировать третьими, но при этом они остались без трофеев.



По мнению Гиггза, если многомиллионные инвестиции Гвардиолы в оборонительную линию окажутся удачными, то титул непременно достанется "Сити".



"Думаю, кому-либо из команд будет сложно превзойти "Манчестер Сити". Я наблюдал за ними в прошлом сезоне, и их атакующая линия с игроками вроде Серхио Агуэро, Габриэля Жезуса, Лероя Сане, Кевина Де Брюйне, Давида Сильвы и Рахима Стерлинга выглядит устрашающе".



"Им необходимо наладить игру в обороне, также будет интересно посмотреть, как освоится Эдерсон, потому что с посредственным голкипером Премьер-Лигу не выиграть".



"Они инвестировали большие деньги в крайних защитников, но вопрос о том, сможет ли Венсан Компани оставаться здоровым, открыт, потому что его влияние на команду и опыт имеют ключевое значение для них", — сообщил Гиггз Sky Sports.