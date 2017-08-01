"Атлетико" готов вернуть Косту, но только зимой

Диего Коста Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне намекнул, что мадридский клуб вернет опального нападающего "Челси" Диего Косту, но только зимой.

Как известно, главный тренер "синих" Антонио Конте исключил испанца из своего планов на сезон, поэтому поддерживать физическую форму Диего приходится в одиночестве.

Основным претендентом на Косту пресса до сих называет "Атлетико". Сделка осложняется тем обстоятельством, что УЕФА наложила на мадридский клуб трансферный бан, из-за которого "матрасники" смогут подписывать новичков только с января.

По словам Симеоне, "Атлетико" по-прежнему заинтересован в возвращении 28-летнего игрока, покинувшего "Висенте Кальдерон" летом 2014 года. Правда, воссоединение, если и произойдет, то только зимой.

"Я не буду обсуждать Диего прямо сейчас. Что если он приедет к нам в январе? Пока мы ничего не можем сказать об этом".

"Диего остается игроком "Челси", а я предпочитаю говорить о парнях, которые выступают за "Атлетико" здесь и сейчас. Поверьте, это гораздо важнее", - цитирует Симеоне Sky Sports.



Метки Атлетико, Коста, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 01.08.2017 19:00

Количество просмотров Просмотров: 920

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Последние комментарии:




  1. qwertyinho 01.08.2017 20:14 # qwertyinho
    в арсенал его в обмен на ильшера и охлади чемберление

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  2. fanat-superglora 01.08.2017 19:32 # fanat-superglora
    Таджик > лавочник Реала

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  3. reeker 01.08.2017 19:15 # reeker
    Заберите уже эту псину.

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  4. mancityman 01.08.2017 19:14 # mancityman
    Надо пилить этого Топера из помойки chelsia к нам, элите на банку и пёсик подойдет, всяко лучше чем быть в синей помойке chelsia.

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  5. makeewadim 01.08.2017 19:10 # makeewadim
    Тренер не тренер - когда не может найти общий язык с футболистом! Другое дело проф.качества сокермена.

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