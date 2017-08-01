"Атлетико" готов вернуть Косту, но только зимой

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне намекнул, что мадридский клуб вернет опального нападающего "Челси" Диего Косту, но только зимой.

Как известно, главный тренер "синих" Антонио Конте исключил испанца из своего планов на сезон, поэтому поддерживать физическую форму Диего приходится в одиночестве.



Основным претендентом на Косту пресса до сих называет "Атлетико". Сделка осложняется тем обстоятельством, что УЕФА наложила на мадридский клуб трансферный бан, из-за которого "матрасники" смогут подписывать новичков только с января.



По словам Симеоне, "Атлетико" по-прежнему заинтересован в возвращении 28-летнего игрока, покинувшего "Висенте Кальдерон" летом 2014 года. Правда, воссоединение, если и произойдет, то только зимой.



"Я не буду обсуждать Диего прямо сейчас. Что если он приедет к нам в январе? Пока мы ничего не можем сказать об этом".



"Диего остается игроком "Челси", а я предпочитаю говорить о парнях, которые выступают за "Атлетико" здесь и сейчас. Поверьте, это гораздо важнее", - цитирует Симеоне Sky Sports.