Санчес приступил к тренировкам на базе "Арсенала"

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес приступил к тренировкам после перенесенной болезни и возвращения в Лондон.

Напомним, четырехнедельный отпуск Санчеса после Кубка Конфедераций должен был закончиться еще в минувший уикенд. Однако ожидания Арсена Венгера о том, что Алексис приступит к полноценным тренировкам уже в воскресенье, не оправдались.



Задержка была вызвана гриппом, который Санчес подхватил накануне запланированного возвращения в Лондон. Однако пары дней Алексису хватило, чтобы поправить здоровье и все-таки прибыть в расположение своего клуба — причем, транзитом через Париж.



Спустя считанные часы после приземления в Англии Санчес уже был замечен на тренировочной базе "канониров" в Колни. Правда, сегодня 28-летний чилиец занимался в одиночестве, отдельно от первой команды.



В ближайшие дни тренерскому штабу "Арсенала" предстоит оценить состояние своей звезды. В данный момент участие Алексиса в воскресном матче за Суперкубок Англии против "Челси" все еще находится под вопросом.