Санчес приступил к тренировкам на базе "Арсенала"

Алексис Санчес Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес приступил к тренировкам после перенесенной болезни и возвращения в Лондон.

Напомним, четырехнедельный отпуск Санчеса после Кубка Конфедераций должен был закончиться еще в минувший уикенд. Однако ожидания Арсена Венгера о том, что Алексис приступит к полноценным тренировкам уже в воскресенье, не оправдались.

Задержка была вызвана гриппом, который Санчес подхватил накануне запланированного возвращения в Лондон. Однако пары дней Алексису хватило, чтобы поправить здоровье и все-таки прибыть в расположение своего клуба — причем, транзитом через Париж.

Спустя считанные часы после приземления в Англии Санчес уже был замечен на тренировочной базе "канониров" в Колни. Правда, сегодня 28-летний чилиец занимался в одиночестве, отдельно от первой команды.

В ближайшие дни тренерскому штабу "Арсенала" предстоит оценить состояние своей звезды. В данный момент участие Алексиса в воскресном матче за Суперкубок Англии против "Челси" все еще находится под вопросом.


Метки Арсенал, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2017 18:00

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  1. gidro-met 01.08.2017 18:13 # gidro-met
    Санчоус должен привести Арсе к чемпи. Это буде бомбо!

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  2. budun 01.08.2017 18:06 # budun
    Еле сдерживает слёзы, бедный Санчез.
    А мог ведь бороться за требл в Ман Сити/Челси.

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  3. mancityman 01.08.2017 18:05 # mancityman
    Его прям пенит

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