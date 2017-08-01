После четырех лет выступлений за "Манчестер Сити" вингер Хесус Навас вернулся в "Севилью". Переход состоялся на правах свободного агента.

Будучи купленным у "Севильи" за 15 миллионов фунтов в июне 2013, Навас провел 173 матча в футболке "горожан" и забил восемь голов. Однако Хесус так и не смог завоевать место в планах своего соотечественника Хосепа Гвардиолы, отметившись только 12 появлениями в старте в рамках Премьер-Лиги.



Этим летом ходили слухи, что 31-летний испанец может продлить свой контракт с "Сити" или отправиться в "Ньюкасл", однако Навас решил вернуться в родной клуб, с которым он выигрывал Кубок УЕФА в 2006 и 2007 годах.



Таким образом, сегодня Хесус заключил с "Севильей" контракт на четыре года. Возвращение своего воспитанника клуб из столицы Андалусии анонсировал с помощью оригинального видео в стиле "похищение".



