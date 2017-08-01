Конте обеспокоен формой Мораты

Альваро Мората Главный тренер "Челси" Антонио Конте обеспокоен физической формой Альваро Мортаы и предположил, что новичок "синих" еще не готов к старту сезона.

Полторы недели назад "синие" завершили трансфер Мораты из "Реала" стоимостью 65 миллионов фунтов. Альваро уже успел провести за "Челси" несколько предсезонных матчей, но выглядел в них неубедительно.

По словам Конте, его беспокоит форма игрока, которого он пытался заполучить еще будучи тренером "Ювентуса". Антонио намекнул, что к матчу за Суперкубок Англии с "Арсеналом" нападающий еще не готов.

"Мората только начинает тренироваться вместе с нами. Он должен улучшить свое состояние, поправить форму и как можно быстрее привыкнуть к нашей команде".

"Он работает изо всех сил, но важно понимать, что прошло всего лишь пять дней. Сегодня он сделал еще один шаг вперед, но ему ему нужно еще прибавлять и прибавлять", - сообщил Конте The Sun.



Метки Конте, Мората, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 01.08.2017 16:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 01.08.2017 16:57 # ganinilyha
    Ну и где он обеспокоен?

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  2. chelsealondon 01.08.2017 16:50 # chelsealondon
    Специально так сказал чтоб тупые ггунеры повелись...

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  3. hateroff 01.08.2017 16:37 # hateroff
    только у синей помойки chelsia может быть такой абсолютно ебанутый тренер, который сначала сосет с покупкой Лукаку, потом в панике покупает лавочника и теперь опять с жопы волосы рвет себе на новый парик понимая, что ждет анальная кара в матче за суперкубок, как в финале КА.

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  4. griboedov 01.08.2017 16:34 # griboedov
    Вот это топчика завезли!

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  5. billy-milligan 01.08.2017 16:26 # billy-milligan
    покупать игрока с лавки за 65 мл, ох лол что может быть глупее...

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  6. bonapaart 01.08.2017 16:22 # bonapaart
    да быть такого не может!

    Этот топарь по определению всегда готов всех карать!

    Правда как сказал безвиз, он пока не на своей любимой позиции вынужден находиться.
    Любимая то - это на скамейке запасных

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  7. vyrentz 01.08.2017 16:21 # vyrentz
    Фернандо Мората

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  8. evilass 01.08.2017 16:19 # evilass
    сезон не начался а эти рожи уже кукарекают что переплатили.
    Таким даунам я б ничего не доверил.

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  9. thespur 01.08.2017 16:15 # thespur
    Как это не готов? Он же показал выдающуюся командную игру и отдал гениальный ассист головой на блюдечке для Бачуайи

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  10. mickey 01.08.2017 16:09 # mickey
    Где этот балабол Bezviz? Читай, 65 млн, фунт. В евро стало быть более 80) теперь открой почитай стоимость реальную Мораты) не переплатили они)))
    Смотри дальше, к сезону не готов))) к началу сезона плдходите в суперкондициях)))

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  11. seva 01.08.2017 16:08 # seva
    эхэхэх ор

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  12. vertigo-92 01.08.2017 16:08 # vertigo-92
    а хуль хотели то, всю жизнь на лавке просидел, бедолага в шоке, что от него требуют играть в футбол)

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  13. largo-winch 01.08.2017 16:07 # largo-winch
    а что с формой? переглиномесил?

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  14. electric 01.08.2017 16:05 # electric
    парик ещё не в курсе, что ему подсунули эменалы? эхехехеххее

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  15. lancerlancer1 01.08.2017 16:04 # lancerlancer1
    куйня, скоро будет карать

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