Конте обеспокоен формой Мораты
Главный тренер "Челси" Антонио Конте обеспокоен физической формой Альваро Мортаы и предположил, что новичок "синих" еще не готов к старту сезона.
Полторы недели назад "синие" завершили трансфер Мораты из "Реала" стоимостью 65 миллионов фунтов. Альваро уже успел провести за "Челси" несколько предсезонных матчей, но выглядел в них неубедительно.
По словам Конте, его беспокоит форма игрока, которого он пытался заполучить еще будучи тренером "Ювентуса". Антонио намекнул, что к матчу за Суперкубок Англии с "Арсеналом" нападающий еще не готов.
"Мората только начинает тренироваться вместе с нами. Он должен улучшить свое состояние, поправить форму и как можно быстрее привыкнуть к нашей команде".
"Он работает изо всех сил, но важно понимать, что прошло всего лишь пять дней. Сегодня он сделал еще один шаг вперед, но ему ему нужно еще прибавлять и прибавлять", - сообщил Конте The Sun.
01.08.2017 16:00
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Последние комментарии:
Ну и где он обеспокоен?
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Специально так сказал чтоб тупые ггунеры повелись...
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только у синей помойки chelsia может быть такой абсолютно ебанутый тренер, который сначала сосет с покупкой Лукаку, потом в панике покупает лавочника и теперь опять с жопы волосы рвет себе на новый парик понимая, что ждет анальная кара в матче за суперкубок, как в финале КА.
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Вот это топчика завезли!
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покупать игрока с лавки за 65 мл, ох лол что может быть глупее...
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да быть такого не может!
Этот топарь по определению всегда готов всех карать!
Правда как сказал безвиз, он пока не на своей любимой позиции вынужден находиться.
Любимая то - это на скамейке запасных
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Фернандо Мората
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сезон не начался а эти рожи уже кукарекают что переплатили.
Таким даунам я б ничего не доверил.
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Как это не готов? Он же показал выдающуюся командную игру и отдал гениальный ассист головой на блюдечке для Бачуайи
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Где этот балабол Bezviz? Читай, 65 млн, фунт. В евро стало быть более 80) теперь открой почитай стоимость реальную Мораты) не переплатили они)))
Смотри дальше, к сезону не готов))) к началу сезона плдходите в суперкондициях)))
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эхэхэх ор
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а хуль хотели то, всю жизнь на лавке просидел, бедолага в шоке, что от него требуют играть в футбол)
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а что с формой? переглиномесил?
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парик ещё не в курсе, что ему подсунули эменалы? эхехехеххее
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куйня, скоро будет карать
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