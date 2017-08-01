Конте обеспокоен формой Мораты

Главный тренер "Челси" Антонио Конте обеспокоен физической формой Альваро Мортаы и предположил, что новичок "синих" еще не готов к старту сезона.

Полторы недели назад "синие" завершили трансфер Мораты из "Реала" стоимостью 65 миллионов фунтов. Альваро уже успел провести за "Челси" несколько предсезонных матчей, но выглядел в них неубедительно.



По словам Конте, его беспокоит форма игрока, которого он пытался заполучить еще будучи тренером "Ювентуса". Антонио намекнул, что к матчу за Суперкубок Англии с "Арсеналом" нападающий еще не готов.



"Мората только начинает тренироваться вместе с нами. Он должен улучшить свое состояние, поправить форму и как можно быстрее привыкнуть к нашей команде".



"Он работает изо всех сил, но важно понимать, что прошло всего лишь пять дней. Сегодня он сделал еще один шаг вперед, но ему ему нужно еще прибавлять и прибавлять", - сообщил Конте The Sun.