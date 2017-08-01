Гвардиоле нужны еще два новичка

Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола хочет привести на "Этихад" еще двух новичков.

После покупок плеймейкера Бернарду Силвы, голкипера Эдерсона, защитников Кайла Уолкера, Данило и Бенжамена Менди, а также юниора Дугласа Луиса траты "Сити" этим летом превысили отметку в 200 миллионов фунтов.

Тем не менее, Гвардиола держит при себе чековую книжку и готов спустить определенную сумму еще на двух новичков. Как сообщает Manchester Evening News, до закрытия трансферного окна Пеп рассчитывает усилить атакующую линию "горожан".

По информации источника, в первую очередь Гвардиола нацелен на вингера "Арсенала" Алексиса Санчеса и нападающего "Монако" Килиана Мбаппе. Гвардиола надеется, что новички решат главную проблему "Сити" в прошлом сезоне, связанную с реализацией моментов.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 01.08.2017 15:00

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  1. scuminator 01.08.2017 15:07 # scuminator
    Лысый шарлатан решил на изичах развести голубой клуб на бабос

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  2. gidro-met 01.08.2017 15:06 # gidro-met
    Мешки окончательно убили последние ростки зарождающейся симпатии к своей типовой тиме

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  3. vegasok 01.08.2017 15:03 # vegasok
    Да купили бы ему уже всю барселону, чего мелочиться не понимаю

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  4. beatboy 01.08.2017 15:03 # beatboy
    лысому все мало, обосрётся вновь сколько бы не купили

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  5. mancunia-planet 01.08.2017 15:01 # mancunia-planet
    удачи

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