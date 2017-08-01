Гвардиоле нужны еще два новичка
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола хочет привести на "Этихад" еще двух новичков.
После покупок плеймейкера Бернарду Силвы, голкипера Эдерсона, защитников Кайла Уолкера, Данило и Бенжамена Менди, а также юниора Дугласа Луиса траты "Сити" этим летом превысили отметку в 200 миллионов фунтов.
Тем не менее, Гвардиола держит при себе чековую книжку и готов спустить определенную сумму еще на двух новичков. Как сообщает Manchester Evening News, до закрытия трансферного окна Пеп рассчитывает усилить атакующую линию "горожан".
По информации источника, в первую очередь Гвардиола нацелен на вингера "Арсенала" Алексиса Санчеса и нападающего "Монако" Килиана Мбаппе. Гвардиола надеется, что новички решат главную проблему "Сити" в прошлом сезоне, связанную с реализацией моментов.
01.08.2017 15:00
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