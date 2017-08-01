"Юнайтед" продлит контракт с Матой

Хуан Мата По ходу нового сезона "Манчестер Юнайтед" собирается продлить контракт с плеймейкером Хуаном Матой.

После назначения на "Олд Траффорд" Жозе Моуриньо пресса предположила, что Мата может покинуть МЮ, однако в ответ плеймейкер выдал достойный сезон и вернул доверие тренера, от которого сбежал из "Челси" в 2014 году.

Более того, источники ESPN внутри клуба утверждают: Моуриньо настолько доволен сотрудничеством с Хуаном, что готов продлить соглашение с полузащитником еще на один год. Соответствующая опция прописана в действующем контракте с Матой, который рассчитан до лета 2018 года.

Отметим, что аналогичное решение Моуриньо принял по другому испанцу – полузащитнику Андеру Эррере.



Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Мата

Автор foxmcfc   

Дата 01.08.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1095

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bluebload 01.08.2017 14:25 # bluebload
    Лукаку , Мата , Матич , осталось манчестеру Кэхила купить и будет на каждой позиции по воспитаннику Челси . Маур такой Маур

    (ответить)

  2. mancunia-planet 01.08.2017 14:01 # mancunia-planet
    удачи

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: