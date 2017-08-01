"Юнайтед" продлит контракт с Матой

По ходу нового сезона "Манчестер Юнайтед" собирается продлить контракт с плеймейкером Хуаном Матой.

После назначения на "Олд Траффорд" Жозе Моуриньо пресса предположила, что Мата может покинуть МЮ, однако в ответ плеймейкер выдал достойный сезон и вернул доверие тренера, от которого сбежал из "Челси" в 2014 году.



Более того, источники ESPN внутри клуба утверждают: Моуриньо настолько доволен сотрудничеством с Хуаном, что готов продлить соглашение с полузащитником еще на один год. Соответствующая опция прописана в действующем контракте с Матой, который рассчитан до лета 2018 года.



Отметим, что аналогичное решение Моуриньо принял по другому испанцу – полузащитнику Андеру Эррере.