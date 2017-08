Светская хроника за вторник

"Ливерпуль" отклонил новое предложение "Барселоны" по Филиппе Коутиньо. "Арсенал" переключился с Тома Лемара на Жан-Мишеля Сери. Серж Орье договорился с "Манчестер Юнайтед". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

В случае ухода Филиппе Коутиньо "Ливерпуль" может приобрести Ренату Санчеша из "Баварии". (Bild)



"Ливерпуль" отклонил второе предложение "Барселоны" в 89 миллионов фунтов о покупке Коутиньо. (RMC Sport)



Если "Барселона" не сможет переманить Коутиньо, то предложит 53 млн. фунтов за плеймейкера "Арсенала" Месута Озила. (Don Balon)



"Интер" может предложить 35 млн. фунтов за нападающего "Ливерпуля" Садио Мане. (Daily Express)



"Арсенал" уступает "Интеру" в борьбе за защитника "Ниццы" Далберта, оцениваемого в 17 млн. фунтов. (TMW)



Из-за сложностей в переговорах по звезде "Монако" Тома Лемару "Арсенал" обратил свое внимание на Жан-Мишеля Сери из "Ниццы". (Daily Mail)



На Лемара, помимо "Арсенала", претендует и "Ливерпуль". (Le 10 Sport)



Защитник "Арсенала" Карл Дженкинсон привлек интерес клубов Серии А "Кальяри", Сассуоло" и "Верона". (Corriere dello Sport)



"Ницца" заинтересовалась полузащитником "Манчестер Сити" Самиром Насри. (Daily Mail)



Прошлым летом суперзвезда "Барселоны" Лионель Месси встречался с Хосепом Гвардиолой и обсуждал свой переход в "Сити". (TV3)



Букмекеры считают "Челси" фаворитом в борьбе за полузащитника "Арсенала" Алекса Окслейд-Чемберлена. (Daily Express)



Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни решил повременить со сменой клуба до января, как минимум. (Daily Mail)



"Тоттенхэм" и "Интер" продолжают наблюдать за защитником ПСЖ Сержем Орье в надежде на снижение цены. (Le Parisien)



Однако Орье уже согласовал условия личного контракта с "Юнайтед". (The Sun)



"Эвертон" предложит "Суонси" включить в 50-миллионную сделку по полузащитнику Гульфи Сигурдссону своего юного защитника Каллума Коннолли. (Wales Online)



Ожидавшийся переход полузащитника "Бенфики" Андреаса Самариса в "Ньюкасл" за 17.5 млн. фунтов находится под угрозой срыва. (Daily Mirror)







Другое



Каждый из игроков "Юнайтед" может получить бонус в 4 млн. фунтов в случае завоевания титула Премьер-Лиги в новом сезоне. (The Sun)



Сервис онлайн-знакомств Tinder готов стать спонсором "Юнайтед" и платить клубу 12 млн. фунтов в год. (Daily Express)



Футбольная Лига объявила об изменении формата серии пенальти со следующего сезона. Вместо поочередного пробития 11-метровых AB-AB-AB, команды будут исполнять пенальти по принципу AB-BA-AB. (Sky Sports)



Нападающий Хавьер Эрнандес отказался от 14-го номера в "Вест Хэме". (ESPN)



Нападающий "Суонси" Фернандо Льоренте пропустит старт нового сезона из-за перелома руки, полученного во время отпуска. (Goal)



Бывший тренер "Челси" и "Вест Хэма" Аврам Грант может возглавить софийский "Левски". (Standart)



Наставник "Бирмингема" Харри Рэднапп считает соседей из "Астон Виллы" фаворитами на повышение в классе из Чемпионшипа. (Birmingham Mail)



Владелец "Арсенала" Стэн Кроенке запустил в Британии телеканал об охоте, в том числе на львов и слонов, за что был немедленно подвергнут критике. (The Independent)