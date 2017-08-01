Гвардиола увезет своих игроков в Каталонию после старта нового сезона
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола решил увезти свою команду на тренировочный сбор в Каталонию сразу после матча первого тура Премьер-Лиги.
В субботу 12 августа в гостях у "Брайтона" подопечные Гвардиолы начнут новую кампанию Премьер-Лиги. А вечером того же дня "горожане" вылетят на родину своего тренера.
Как сообщает The Guardian, "Сити" проведет в Каталонии четыре дня — а также сыграет товарищеский матч против новичка испанской Ла Лиги "Жироны", которая с недавних пор входит в семейство дочерних клубов "горожан".
Этот тренировочный сбор позволит Гвардиоле в спокойной обстановке поработать со всеми своими игроками, потому что на протяжении турне по США Хосеп не мог рассчитывать на целый ряд футболистов, включая Бернарду Силву и Илкая Гюндогана.
01.08.2017 12:00
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