Гвардиола увезет своих игроков в Каталонию после старта нового сезона

Джон Стоунс и Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола решил увезти свою команду на тренировочный сбор в Каталонию сразу после матча первого тура Премьер-Лиги.

В субботу 12 августа в гостях у "Брайтона" подопечные Гвардиолы начнут новую кампанию Премьер-Лиги. А вечером того же дня "горожане" вылетят на родину своего тренера.

Как сообщает The Guardian, "Сити" проведет в Каталонии четыре дня — а также сыграет товарищеский матч против новичка испанской Ла Лиги "Жироны", которая с недавних пор входит в семейство дочерних клубов "горожан".

Этот тренировочный сбор позволит Гвардиоле в спокойной обстановке поработать со всеми своими игроками, потому что на протяжении турне по США Хосеп не мог рассчитывать на целый ряд футболистов, включая Бернарду Силву и Илкая Гюндогана.


Метки Гвардиола, Жирона, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2017 12:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 01.08.2017 12:40 # fc-oil
    Сектант совсем спятил.

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  2. januzaj00 01.08.2017 12:02 # januzaj00
    Легче бабселону перевести в эйпиэл

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