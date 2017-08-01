"Лестер" не собирается отпускать Демарая Грея

Вингер "Лестера" Демарай Грей обсудил со своим клубом возможный уход с "Кинг Пауэр".

Талантливый англичанин, забивший два гола на молодежном Евро этим летом, неплохо себя проявил в прошлом сезоне. Грей принял участие в 41 матче за "лис", но в рамках Премьер-Лиги отметился лишь девятью появлениями в старте.



Разочарование 21-летнего Грея по поводу игрового времени привлекло внимание целого ряда клубов, включая "Эвертон", "Тоттенхэм" и дортмундскую "Боруссию".



Как сообщает Sky Sports, настойчивый интерес других клубов и стал причиной встречи Демарая с руководством "Лестера". В ходе переговоров "лисы" напомнили Демараю о долгосрочном контракте и заявили, что исключают его продажу этим летом.



Таким образом, теперь Грей должен для себя решить: или он сосредоточится на борьбе за место в составе команды Крейга Шекспира, или продолжит обдумывать варианты со сменой клуба, рискуя ухудшить отношения с "Лестером"