Матич хочет выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов с "Юнайтед"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич считает, что его новая команда способна выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов в новом сезоне.
Накануне "красные дьяволы" завершили приобретение Матича из "Челси" за 40 миллионов фунтов. На "Олд Траффорд" Неманья воссоединился с тренером Жозе Моуриньо, вместе с которым они выигрывали Премьер-Лигу за "синих".
И хотя прошлый сезон "Юнайтед" завершил только на шестой позиции, в 24 очках позади чемпиона, Матич верит, что в новой кампании "дьяволы" смогут побороться за титул Премьер-Лиги — в также за трофей Лиги Чемпионов.
"Думаю, эта команда готова побеждать, потому что они стали более зрелыми, и они работают с Жозе уже целый год. Поэтому они знают, что должны делать, и я уверен, в новом сезоне мы сможем добиться многого".
"Будучи членом команды, я думаю, мы сможем добиться многого. Уверен, мы постараемся выиграть Премьер-Лигу, а также Лигу Чемпионов — никогда не знаешь, что может случиться. Играть в Лиге Чемпионов — это всегда особенное чувство. Все возможно".
"Все лучшие команды Европы выступают там. И "Юнайтед" совершенно точно является одной из лучших команд в Европе. Очень сложно строить планы до начала сезона, но мы будем стараться выигрывать каждый матч", — сообщил Матич MUTV.
01.08.2017 10:00
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Последние комментарии:
"Будучи членом", - ключевая фраза.
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Сказал бы честно , продал душу Адидасу , теперь получил ультиматум оденешь Найк вернешь бабки , из всех клубов что носят Адидас МЮ самая доступная , а то трофеи шмрофеи , в этом сезоне второе место за сити , третье за арсиком , четвертое эвертон , пятое тотенхем , ну и шестое конечно же как и обещал Мавринья стабильное мюшное
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На изи возьмем трофеи. Пенсы в Чемпионшип вернуться, а в зимнее ТО парикан свободным агентом уйдет тренировать Интер.
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Ну теперь МЮ будет Азиа АПЛ трофи и МКЧ каждое лето брать
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Похож на Ченнинга Тейтума.
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Это он так намекнул на реальную причину ухода? Типа понимает, что с париком никаких шансов на ЛЧ нет?
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Карать пенсов будет
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Не успел ещё толком скюмом стать, а уже урина в голову ударила.
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