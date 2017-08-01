Матич хочет выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов с "Юнайтед"

Неманья Матич Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич считает, что его новая команда способна выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов в новом сезоне.

Накануне "красные дьяволы" завершили приобретение Матича из "Челси" за 40 миллионов фунтов. На "Олд Траффорд" Неманья воссоединился с тренером Жозе Моуриньо, вместе с которым они выигрывали Премьер-Лигу за "синих".

И хотя прошлый сезон "Юнайтед" завершил только на шестой позиции, в 24 очках позади чемпиона, Матич верит, что в новой кампании "дьяволы" смогут побороться за титул Премьер-Лиги — в также за трофей Лиги Чемпионов.

"Думаю, эта команда готова побеждать, потому что они стали более зрелыми, и они работают с Жозе уже целый год. Поэтому они знают, что должны делать, и я уверен, в новом сезоне мы сможем добиться многого".

"Будучи членом команды, я думаю, мы сможем добиться многого. Уверен, мы постараемся выиграть Премьер-Лигу, а также Лигу Чемпионов — никогда не знаешь, что может случиться. Играть в Лиге Чемпионов — это всегда особенное чувство. Все возможно".

"Все лучшие команды Европы выступают там. И "Юнайтед" совершенно точно является одной из лучших команд в Европе. Очень сложно строить планы до начала сезона, но мы будем стараться выигрывать каждый матч", — сообщил Матич MUTV.


Метки Манчестер Юнайтед, Матич

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2017 10:00

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Последние комментарии:




  1. webb 01.08.2017 11:03 # webb
    "Будучи членом", - ключевая фраза.

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  2. bluebload 01.08.2017 10:38 # bluebload
    Сказал бы честно , продал душу Адидасу , теперь получил ультиматум оденешь Найк вернешь бабки , из всех клубов что носят Адидас МЮ самая доступная , а то трофеи шмрофеи , в этом сезоне второе место за сити , третье за арсиком , четвертое эвертон , пятое тотенхем , ну и шестое конечно же как и обещал Мавринья стабильное мюшное

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  3. scuminator 01.08.2017 10:37 # scuminator
    На изи возьмем трофеи. Пенсы в Чемпионшип вернуться, а в зимнее ТО парикан свободным агентом уйдет тренировать Интер.

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  4. farot 01.08.2017 10:31 # farot
    Ну теперь МЮ будет Азиа АПЛ трофи и МКЧ каждое лето брать

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  5. daer 01.08.2017 10:31 # daer
    Похож на Ченнинга Тейтума.

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  6. psycho1 01.08.2017 10:17 # psycho1
    Это он так намекнул на реальную причину ухода? Типа понимает, что с париком никаких шансов на ЛЧ нет?

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  7. r-e-d-e-v-1-l 01.08.2017 10:06 # r-e-d-e-v-1-l
    Карать пенсов будет

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  8. reeker 01.08.2017 10:01 # reeker
    Не успел ещё толком скюмом стать, а уже урина в голову ударила.

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