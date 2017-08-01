Матич хочет выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов с "Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич считает, что его новая команда способна выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов в новом сезоне.

Накануне "красные дьяволы" завершили приобретение Матича из "Челси" за 40 миллионов фунтов. На "Олд Траффорд" Неманья воссоединился с тренером Жозе Моуриньо, вместе с которым они выигрывали Премьер-Лигу за "синих".



И хотя прошлый сезон "Юнайтед" завершил только на шестой позиции, в 24 очках позади чемпиона, Матич верит, что в новой кампании "дьяволы" смогут побороться за титул Премьер-Лиги — в также за трофей Лиги Чемпионов.



"Думаю, эта команда готова побеждать, потому что они стали более зрелыми, и они работают с Жозе уже целый год. Поэтому они знают, что должны делать, и я уверен, в новом сезоне мы сможем добиться многого".



"Будучи членом команды, я думаю, мы сможем добиться многого. Уверен, мы постараемся выиграть Премьер-Лигу, а также Лигу Чемпионов — никогда не знаешь, что может случиться. Играть в Лиге Чемпионов — это всегда особенное чувство. Все возможно".



"Все лучшие команды Европы выступают там. И "Юнайтед" совершенно точно является одной из лучших команд в Европе. Очень сложно строить планы до начала сезона, но мы будем стараться выигрывать каждый матч", — сообщил Матич MUTV.