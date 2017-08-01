Анчелотти ожидает, что "Ливерпуль" будет грозной силой в Лиге Чемпионов

Карло Анчелотти Тренер "Баварии" Карло Анчелотти ожидает, что "Ливерпуль" будет грозной силой в новом розыгрыше Лиги Чемпионов.

Чтобы впервые за три последних года принять участие в элитном европейском турнире, "красным" необходимо преодолеть раунд плей-офф квалификации. Анчелотти уверен, что его коллега Юрген Клопп справится с этой задачей и успешно выступит в Лиге Чемпионов.

"Ливерпуль" великолепно провел прошлый сезон. Они играли по-настоящему хорошо. Они сражались за титул, они завоевали путевку в Лигу Чемпионов".

"Думаю, в этом году конкуренция в Лиге Чемпионов будет еще выше, потому что в турнире примут участие такие важные английские команды, как "Юнайтед", "Сити", "Челси", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

"Думаю, Юрген преодолеет квалификационный раунд, после чего "Ливерпуль" повысит конкуренцию в Лиге Чемпионов. Выиграть трофей станет еще сложнее", — цитирует Анчелотти Liverpool Echo.


Метки Анчелотти, Бавария, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 457

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. rayclemence 01.08.2017 09:20 # rayclemence
    Помнит стервец как в 2005 ему хвост в Константинополе прищемили!

    (ответить)

  2. dragonishka 01.08.2017 09:17 # dragonishka
    В итоге вылетят в квалификации от какого-нибудь Лудогорца.

    (ответить)

  3. mkhitaryan 01.08.2017 09:16 # mkhitaryan
    Юнайтед первым назвал в списке. Ай молодца, папа Карло.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: