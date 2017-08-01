Анчелотти ожидает, что "Ливерпуль" будет грозной силой в Лиге Чемпионов

Тренер "Баварии" Карло Анчелотти ожидает, что "Ливерпуль" будет грозной силой в новом розыгрыше Лиги Чемпионов.

Чтобы впервые за три последних года принять участие в элитном европейском турнире, "красным" необходимо преодолеть раунд плей-офф квалификации. Анчелотти уверен, что его коллега Юрген Клопп справится с этой задачей и успешно выступит в Лиге Чемпионов.



"Ливерпуль" великолепно провел прошлый сезон. Они играли по-настоящему хорошо. Они сражались за титул, они завоевали путевку в Лигу Чемпионов".



"Думаю, в этом году конкуренция в Лиге Чемпионов будет еще выше, потому что в турнире примут участие такие важные английские команды, как "Юнайтед", "Сити", "Челси", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".



"Думаю, Юрген преодолеет квалификационный раунд, после чего "Ливерпуль" повысит конкуренцию в Лиге Чемпионов. Выиграть трофей станет еще сложнее", — цитирует Анчелотти Liverpool Echo.