Анчелотти ожидает, что "Ливерпуль" будет грозной силой в Лиге Чемпионов
Тренер "Баварии" Карло Анчелотти ожидает, что "Ливерпуль" будет грозной силой в новом розыгрыше Лиги Чемпионов.
Чтобы впервые за три последних года принять участие в элитном европейском турнире, "красным" необходимо преодолеть раунд плей-офф квалификации. Анчелотти уверен, что его коллега Юрген Клопп справится с этой задачей и успешно выступит в Лиге Чемпионов.
"Ливерпуль" великолепно провел прошлый сезон. Они играли по-настоящему хорошо. Они сражались за титул, они завоевали путевку в Лигу Чемпионов".
"Думаю, в этом году конкуренция в Лиге Чемпионов будет еще выше, потому что в турнире примут участие такие важные английские команды, как "Юнайтед", "Сити", "Челси", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".
"Думаю, Юрген преодолеет квалификационный раунд, после чего "Ливерпуль" повысит конкуренцию в Лиге Чемпионов. Выиграть трофей станет еще сложнее", — цитирует Анчелотти Liverpool Echo.
01.08.2017 09:00
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Помнит стервец как в 2005 ему хвост в Константинополе прищемили!
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В итоге вылетят в квалификации от какого-нибудь Лудогорца.
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Юнайтед первым назвал в списке. Ай молодца, папа Карло.
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