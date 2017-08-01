FA не накажет "Челси" и Терри

FA решила не наказывать защитника Джона Терри и его бывший клуб "Челси" за противоречивую церемонию проводов в заключительном матче ветерана на "Стэмфорд Бридж" в концовке прошлого сезона.

На протяжении 19 лет своей карьеры в "Челси" Терри носил 26-й номер, и именно на 26-й минуте домашнего матча против "Сандерленда" игроки обеих команд выстроились в коридор почета, чтобы проводить Джона с поля.



В результате в матче, выигранном "синими" со счетом 5:1, возникла продолжительная пауза, что очень не понравилось нейтральной аудитории.



Кроме того, вскоре стало известно о нескольких крупных выигрышах в букмекерских конторах — люди ставили на конкретную минуту, на которой Терри будет заменен. Коэффициент на то, что Джон покинет поле именно на 26-й минуте, составлял 100 к 1.



Это дает основания считать, что устроенный командами во время футбольного матча спектакль был спланирован заранее, а это является прямым нарушением правил Ассоциации. Однако Sky Sports стало известно, что проведенная FA проверка не обнаружила каких-либо противоречий.



Таким образом, "Челси" и 36-летний Терри, который этим летом перебрался свободным агентом в "Астон Виллу", избежали каких-либо санкций.



