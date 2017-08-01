FA не накажет "Челси" и Терри

Джон Терри FA решила не наказывать защитника Джона Терри и его бывший клуб "Челси" за противоречивую церемонию проводов в заключительном матче ветерана на "Стэмфорд Бридж" в концовке прошлого сезона.

На протяжении 19 лет своей карьеры в "Челси" Терри носил 26-й номер, и именно на 26-й минуте домашнего матча против "Сандерленда" игроки обеих команд выстроились в коридор почета, чтобы проводить Джона с поля.

В результате в матче, выигранном "синими" со счетом 5:1, возникла продолжительная пауза, что очень не понравилось нейтральной аудитории.

Кроме того, вскоре стало известно о нескольких крупных выигрышах в букмекерских конторах — люди ставили на конкретную минуту, на которой Терри будет заменен. Коэффициент на то, что Джон покинет поле именно на 26-й минуте, составлял 100 к 1.

Это дает основания считать, что устроенный командами во время футбольного матча спектакль был спланирован заранее, а это является прямым нарушением правил Ассоциации. Однако Sky Sports стало известно, что проведенная FA проверка не обнаружила каких-либо противоречий.

Таким образом, "Челси" и 36-летний Терри, который этим летом перебрался свободным агентом в "Астон Виллу", избежали каких-либо санкций.


Метки FA, видео, Терри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2017 08:00

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Последние комментарии:




  1. stretfordend 01.08.2017 09:04 # stretfordend
    единственная легенда и ту не смогли по человечески, без шума сопроводить из клуба. попросили бы совета у Королей Англии что ли

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  2. deathshot19 01.08.2017 08:14 # deathshot19
    Даже в ФА преклонили колено перед Капитаном, Лидером, Легендой.

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  3. largo-winch 01.08.2017 08:11 # largo-winch
    еманутые даже прощальный матч не смогла организовать своей легенде.

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  4. barstreetboy 01.08.2017 08:08 # barstreetboy
    Эта крыса даже по-человечески уйти не смогла

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  5. bigdick 01.08.2017 08:05 # bigdick
    челси пидоры после этого

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