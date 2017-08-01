"Уотфорд" решил потратить 13 миллионов фунтов на Ришарлисона

"Уотфорд" договорился о приобретении нападающего "Флуминенсе" и юношеской сборной Бразили U-20 Ришарлисона за 13 миллионов фунтов.

Как стало известно Sky Sports, бразильский талант уже согласовал с "шершнями" контракт на пять лет и в данный момент находится в Англии, готовясь к прохождения запланированного на вторник медобследования.



Также заключение сделки зависит от того, получит ли Ришарлисон разрешение на работу в Англии. "Уотфорд" надеется раздобыть визу своему потенциальному новичку как исключительному таланту, в качестве довода приведя немалую стоимость 20-летнего нападающего.



Ришарлисон, способный сыграть по всему фронту атаки, забил пять голов в 14 матчах за "Флуминенсе" в прошлом сезоне. За юношескую сборную Бразилии U-20 воспитанник "Америка Минейро" провел 10 поединков, отличившись трижды.



