"Уотфорд" решил потратить 13 миллионов фунтов на Ришарлисона
"Уотфорд" договорился о приобретении нападающего "Флуминенсе" и юношеской сборной Бразили U-20 Ришарлисона за 13 миллионов фунтов.
Как стало известно Sky Sports, бразильский талант уже согласовал с "шершнями" контракт на пять лет и в данный момент находится в Англии, готовясь к прохождения запланированного на вторник медобследования.
Также заключение сделки зависит от того, получит ли Ришарлисон разрешение на работу в Англии. "Уотфорд" надеется раздобыть визу своему потенциальному новичку как исключительному таланту, в качестве довода приведя немалую стоимость 20-летнего нападающего.
Ришарлисон, способный сыграть по всему фронту атаки, забил пять голов в 14 матчах за "Флуминенсе" в прошлом сезоне. За юношескую сборную Бразилии U-20 воспитанник "Америка Минейро" провел 10 поединков, отличившись трижды.
01.08.2017 07:00
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