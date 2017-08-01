"Челси" обдумывает покупку Данни Дринкуотера

Данни Дринкуотер "Челси" заинтересован в приобретении полузащитника "Лестера" и сборной Англии Данни Дринкуотера.

Напомним, накануне чемпионы Премьер-Лиги попрощались с Неманьей Матичем, который за 40 миллионов фунтов был продан в "Манчестер Юнайтед".

Уход Матича создает некоторое напряжение в опорной зоне "синих", ведь новобранцу Тьемуэ Бакайоко требуется время на адаптацию к новой лиге, а Нголо Канте, как могло показаться в процессе предсезонной подготовки, переживает некоторый спад.

Эта ситуация не может не вызывать беспокойство у главного тренера "Челси" Антонио Конте, особенно в свете возвращения в Лигу Чемпионов. Поэтому, утверждает Sky Sports, "синие" обратили внимание на Дринкуотера.

Демонстрируя великолепное взаимопонимание с Канте, Данни сыграл ключевую роль в завоевании "лисами" чемпионского титула Премьер-Лиги в сезоне 2015/16. Благодаря этому в марте 2016 Дринкуотер впервые в своей карьере был вызван в сборную Англии.

В данный момент у 27-летнего Дринкуотера остается еще три года по контракту с "Лестером", поэтому "Челси" придется потрудиться, чтобы заставить "лис" второе лето подряд продать своего лидера полузащиты.

Сообщается, что "Челси" также рассматривает кандидатуры Росса Баркли из "Эвертона" и Алекса Окслейд-Чемберлена из "Арсенала" для укрепления центра поля.


Метки Дринкуотер, Лестер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2017 06:00

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Последние комментарии:




  1. chebrec 01.08.2017 07:09 # chebrec
    Срочно нужно топов оформлять

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  2. muaxaxaxa 01.08.2017 07:05 # muaxaxaxa
    Чую наступает 25 июля - топчики начинают подьезжать.

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  3. webb 01.08.2017 06:31 # webb
    щелси покупает игроков Лестера, муму покупает игроков щелси. пинсы че-то заявляют про уровень...

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  4. mata-hazard 01.08.2017 06:27 # mata-hazard
    Не надо забывать, что Давид Луиз может отлично сыграть опорника.

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  5. cfc-chelsea-cfc 01.08.2017 06:21 # cfc-chelsea-cfc
    Адекватная замена была бы.

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  6. cfc000000 01.08.2017 06:07 # cfc000000
    Норм замена Матичу

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  7. superglor 01.08.2017 06:06 # superglor
    Продать опорника, чтобы на следующий день покупать опорника. Логика уровня пенсов.

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  8. leis 01.08.2017 06:04 # leis
    Ааххаххх

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