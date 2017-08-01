"Челси" обдумывает покупку Данни Дринкуотера

"Челси" заинтересован в приобретении полузащитника "Лестера" и сборной Англии Данни Дринкуотера.

Напомним, накануне чемпионы Премьер-Лиги попрощались с Неманьей Матичем, который за 40 миллионов фунтов был продан в "Манчестер Юнайтед".



Уход Матича создает некоторое напряжение в опорной зоне "синих", ведь новобранцу Тьемуэ Бакайоко требуется время на адаптацию к новой лиге, а Нголо Канте, как могло показаться в процессе предсезонной подготовки, переживает некоторый спад.



Эта ситуация не может не вызывать беспокойство у главного тренера "Челси" Антонио Конте, особенно в свете возвращения в Лигу Чемпионов. Поэтому, утверждает Sky Sports, "синие" обратили внимание на Дринкуотера.



Демонстрируя великолепное взаимопонимание с Канте, Данни сыграл ключевую роль в завоевании "лисами" чемпионского титула Премьер-Лиги в сезоне 2015/16. Благодаря этому в марте 2016 Дринкуотер впервые в своей карьере был вызван в сборную Англии.



В данный момент у 27-летнего Дринкуотера остается еще три года по контракту с "Лестером", поэтому "Челси" придется потрудиться, чтобы заставить "лис" второе лето подряд продать своего лидера полузащиты.



Сообщается, что "Челси" также рассматривает кандидатуры Росса Баркли из "Эвертона" и Алекса Окслейд-Чемберлена из "Арсенала" для укрепления центра поля.