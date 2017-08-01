"Челси" обдумывает покупку Данни Дринкуотера
"Челси" заинтересован в приобретении полузащитника "Лестера" и сборной Англии Данни Дринкуотера.
Напомним, накануне чемпионы Премьер-Лиги попрощались с Неманьей Матичем, который за 40 миллионов фунтов был продан в "Манчестер Юнайтед".
Уход Матича создает некоторое напряжение в опорной зоне "синих", ведь новобранцу Тьемуэ Бакайоко требуется время на адаптацию к новой лиге, а Нголо Канте, как могло показаться в процессе предсезонной подготовки, переживает некоторый спад.
Эта ситуация не может не вызывать беспокойство у главного тренера "Челси" Антонио Конте, особенно в свете возвращения в Лигу Чемпионов. Поэтому, утверждает Sky Sports, "синие" обратили внимание на Дринкуотера.
Демонстрируя великолепное взаимопонимание с Канте, Данни сыграл ключевую роль в завоевании "лисами" чемпионского титула Премьер-Лиги в сезоне 2015/16. Благодаря этому в марте 2016 Дринкуотер впервые в своей карьере был вызван в сборную Англии.
В данный момент у 27-летнего Дринкуотера остается еще три года по контракту с "Лестером", поэтому "Челси" придется потрудиться, чтобы заставить "лис" второе лето подряд продать своего лидера полузащиты.
Сообщается, что "Челси" также рассматривает кандидатуры Росса Баркли из "Эвертона" и Алекса Окслейд-Чемберлена из "Арсенала" для укрепления центра поля.
01.08.2017 06:00
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Последние комментарии:
Срочно нужно топов оформлять
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Чую наступает 25 июля - топчики начинают подьезжать.
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щелси покупает игроков Лестера, муму покупает игроков щелси. пинсы че-то заявляют про уровень...
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Не надо забывать, что Давид Луиз может отлично сыграть опорника.
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Адекватная замена была бы.
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Норм замена Матичу
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Продать опорника, чтобы на следующий день покупать опорника. Логика уровня пенсов.
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Ааххаххх
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