Санчес прибыл в Лондон, сделав остановку в Париже
Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес прилетел назад в Лондон, по пути сделав остановку в Париже.
Напомним, возвращение игрока сборной Чили из отпуска оказалось задержано из-за гриппа, который Алексис подхватил буквально накануне запланированного вылета в Лондон.
Изначально наставник "канониров" Арсен Венгер ожидал, что Санчес приступит к полноценным тренировкам в воскресенье, затем дата была передвинута на вторник, но и вторник Алексис не сможет присоединиться к остальной команде.
"Нет, он еще не вернулся. Он прилетит в понедельник вечером. Мы не знаем, когда он сможет приступить к тренировкам, мы должны оценить его состояние", — приводит слова Венгера football.london.
Меж тем, The Independent сообщает, что на пути в столицу Англии Санчес сделал остановку в Париже. Этому может быть две причины: либо Алексис продлевал свою рабочую визу, либо вновь общался с ПСЖ.
"Из Парижа в Лондон с моим другом Алексисом Санчесом", — написал чилийский юрист Рубен Иностроза Повеа в Инстаграм, выложив совместную фотографию со звездой "Арсенала".
Отметим, в июле Санчес со своим агентом уже посещал Париж, где встречался со спортивным директором ПСЖ Антеро Энрике.
01.08.2017 00:05
Просмотров: 866
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Решил все-таки в Челси перейти, красава. Наxyй ему этот ПСЖ, они даже не чемпионы.
(ответить)
Бедняга, уже не знает как свалить из ссаного аснала. Наверное проклинает тот день, когда подписал контракт с педиками.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий