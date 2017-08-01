Санчес прибыл в Лондон, сделав остановку в Париже

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес прилетел назад в Лондон, по пути сделав остановку в Париже.



Напомним, возвращение игрока сборной Чили из отпуска оказалось задержано из-за гриппа, который Алексис подхватил буквально накануне запланированного вылета в Лондон.



Изначально наставник "канониров" Арсен Венгер ожидал, что Санчес приступит к полноценным тренировкам в воскресенье, затем дата была передвинута на вторник, но и вторник Алексис не сможет присоединиться к остальной команде.



"Нет, он еще не вернулся. Он прилетит в понедельник вечером. Мы не знаем, когда он сможет приступить к тренировкам, мы должны оценить его состояние", — приводит слова Венгера football.london.



Меж тем, The Independent сообщает, что на пути в столицу Англии Санчес сделал остановку в Париже. Этому может быть две причины: либо Алексис продлевал свою рабочую визу, либо вновь общался с ПСЖ.



"Из Парижа в Лондон с моим другом Алексисом Санчесом", — написал чилийский юрист Рубен Иностроза Повеа в Инстаграм, выложив совместную фотографию со звездой "Арсенала".



Отметим, в июле Санчес со своим агентом уже посещал Париж, где встречался со спортивным директором ПСЖ Антеро Энрике.