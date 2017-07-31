"Ньюкасл" вступил в борьбу за Лукаса Переса

"Ньюкасл" вступил в борьбу за нападающего "Арсенала" Лукаса Переса.

Дебютный английский сезон Переса сложился неудачно, поэтому сейчас Лукас открыто говорит о желании уйти и обвиняет клуб в неуважении — не спрашивая на то разрешения, "канониры" забрали у 28-летнего испанца 9-й номер и отдали его Александру Лакасетту.



Желание вернуть Переса выразил "Депортиво", однако представитель Ла Лиги предлагает за соотечественника лишь 9 миллионов фунтов, хотя год назад продал Переса в "Арсенал" за 17 млн. фунтов.



Но теперь, сообщает Evening Standard, в борьбу за Лукаса вступил "Ньюкасл", чей тренер Рафаэль Бенитес все еще находится в поисках усиления под Премьер-Лигу. "Сороки" уже установили контакт с "Арсеналом".



Однако свое предложение "Ньюкасл" пока не сделал. Бенитес вообще предпочитает сперва взять Лукаса в аренду.



Добавим, что для "канониров" предпочтительнее вариант с продажей Переса, забившего семь голов в 21 матче прошлого сезона. Лондонцы готовы отпустить Лукаса за 13.4 млн. фунтов.