Клопп обещает побороться за титул

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что в новый сезон "красные" вступают с мыслями о титуле.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" прекрасно стартовал в Премьер-Лиге и до января располагался в лидирующей тройке. Затем "красные" столкнулись с кризисом травм, потеряли Садио Мане и выбыли из чемпионской гонки, довольствовавшись местом в топ-4.

Несмотря на то, что конкуренты продолжают усиливаться и вкладывают бешеные средства в новичков, Клопп уверен: в следующем сезоне "Ливерпуль" поборется за титул.

"Да, мы будем претендовать на титул, нельзя начинать сезон, если ты не ставишь перед собой самые высокие задачи. Думаю, мы собрали хорошую команду, и, надеюсь, что после прошлогодних неудач удача повернется к нам лицом", - цитирует Клоппа The Telegraph.



Метки Клопп, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 31.07.2017 21:00

Количество просмотров Просмотров: 848

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 31.07.2017 22:02 # chr1s8rown
    это вам не пиздюк который и утверждает "мы погбецо, нам рано еше поборотся за титул.

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  2. sj606 31.07.2017 21:40 # sj606
    наркоман наверно ...

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  3. manutd-20champ 31.07.2017 21:26 # manutd-20champ
    на фотке самому смешно стало от фантазий

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  4. ensiferum 31.07.2017 21:23 # ensiferum
    За кубок Ауди, видимо.

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  5. alexomck 31.07.2017 21:11 # alexomck
    хорош Клопченок, с предсезонки всех ломать начал.

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  6. sellman 31.07.2017 21:03 # sellman
    Смешнее интервью Клоппа только интервью Венгера.

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