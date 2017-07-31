Клопп обещает побороться за титул

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что в новый сезон "красные" вступают с мыслями о титуле.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" прекрасно стартовал в Премьер-Лиге и до января располагался в лидирующей тройке. Затем "красные" столкнулись с кризисом травм, потеряли Садио Мане и выбыли из чемпионской гонки, довольствовавшись местом в топ-4.



Несмотря на то, что конкуренты продолжают усиливаться и вкладывают бешеные средства в новичков, Клопп уверен: в следующем сезоне "Ливерпуль" поборется за титул.



"Да, мы будем претендовать на титул, нельзя начинать сезон, если ты не ставишь перед собой самые высокие задачи. Думаю, мы собрали хорошую команду, и, надеюсь, что после прошлогодних неудач удача повернется к нам лицом", - цитирует Клоппа The Telegraph.