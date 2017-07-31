Клопп по-прежнему исключает продажу Коутиньо

Филиппе Коутиньо Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заверил, что позиция его клуба в отношении полузащитника Филиппе Коутиньо не изменилась — бразилец по-прежнему не продается.

Две недели назад мерсисайдский клуб отклонил предложение "Барселоны" в 72 миллиона фунтов о покупке Коутиньо. С тех пор слухи о возможном переходе Филиппе на "Ноу Камп" лишь усилились.

Также интерес к 25-летнему бразильцу приписывают ПСЖ, куда вскоре должен перебраться близкий друг Коутиньо и его партнер по сборной Бразилии Неймар. Однако Клопп исключает продажу Филиппе.

"Мои слова невозможно трактовать по-другому — он недоступен для продажи. Слово "нет" означает, что смысл моих слов однозначен. Поэтому ничего нового", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Клопп, Коутиньо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2017 20:00

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  1. mancunia-planet 31.07.2017 20:09 # mancunia-planet
    Будто Хлопец что решает. Ах да, решает, когда надо купить клована или кариеса.

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