Болельщики "Ливерпуля" высказались за возвращение стоячих трибун

Стоячие трибуны Болельщики "Ливерпуля" подавляющим числом голосов высказались за возвращение стоячих трибун на английских стадионах.

Напомним, после трагедии на "Хиллсборо" в 1989 году "Ливерпуль" долгое время оставался одним из наиболее ярых противников стоячих трибун. Но постепенно клубу и его болельщикам пришло понимание того, что причины случившегося кроются в другом.

Как сообщает Sky Sports, ранее в этом месяце неофициальное объединение болельщиков "красных" Spirit of Shankly опросило почти 18 тысяч фанатов, включая семьи 96 погибших на "Хиллсборо".

Почти девять из 10 фанатов — 88.21% — высказались за возвращение стоячих трибун на стадионах клубов Премьер-Лиги и Чемпионшипа. Категорически против этого выступили только 5.04%. Оставшаяся доля болельщиков пока не определились.

Добавим, что клубы Премьер-Лиги тоже всерьез обсуждают между собой эту инициативу. Достоверно известно, что "Тоттенхэм" смонтировал секцию из стоячих трибун на своем строящемся стадионе, а "Вест Бромвич" выразил готовность провести испытания на "Хоторнс".


Метки болельщики, Ливерпуль, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2017 19:00

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  1. farot 31.07.2017 19:24 # farot
    прост колбасникам надоели сиденья с пиками и не только

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  2. recyjoed 31.07.2017 19:21 # recyjoed
    Настоящие фаны на ногах, как и наши футболисты! Это только пенсы могут сидеть и семки щелкать! YNWA!

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