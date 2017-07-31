Неманья Матич перешел из "Челси" в "Юнайтед"
"Челси" официально объявил о продаже своего полузащитника Неманьи Матича в "Манчестер Юнайтед". Сделка оценивается в 40 миллионов фунтов.
За плечами у Матича два периода, которые он провел в "Челси". И если в первом он почти не имел шансов проявить себя, то во втором, вернувшись из "Бенфики" окрепшим и зрелым игроком, сыграл ключевую роль в завоевании "синими" двух титулов Премьер-Лиги.
Этим летом стало быстро понятно, что 28-летний серб не входит в планы наставника "Челси" Антонио Конте на новый сезон. Матич был отстранен от тренировок с первой командой, а затем "синие" приобрели на его место Тьемуэ Бакайоко.
По слухам, Матичу потребовалось персональное разрешение владельца "Челси" Романа Абрамовича, чтобы перейти в стан конкурентов из "Юнайтед". Так или иначе, но сегодня трансфер Неманьи был завершен.
Матич заключил с "красными дьяволами" трехлетний контракт, предусматривающий опцию продления на 12 месяцев. Неманья стал третьим новичком команды Жозе Моуриньо этим летом после Виктора Линделефа и Ромелу Лукаку.
"Неманья — игрок "Манчестер Юнайтед" и игрок Жозе Моуриньо. Он представляет все, что мы хотим видеть в футболисте: преданность, стабильность, амбиции и стремление играть в командную игру. Я бы хотел поблагодарить его за желание присоединиться к нами, потому что без этого его переход был бы невозможен. Уверен, наши игроки и болельщики полюбят его. Мы приветствуем нашего нового 31-го номера", — сообщил Моуриньо.
31.07.2017 18:15
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лолбля, жозе просто пытается копирнуть пенсов, но это лишь жалкая пародия, истинные топари в челси, в мю жалкие подделки
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лукаку>мората
ноооо
бакайоко>матьиматич
так что обоссаны оба клуба.
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Порвет кресты, в первом же сезоне
(ответить)
На фотке связочка века. Матич и Микрофон. Этож половина поломанной команды соперника.
(ответить)
"Сумма трансфера Неманьи Матича из "Челси" в МЮ составила 45 млн. фунтов + 5 млн. фунтов в качестве бонусов"+15 млн агентские выплаты + 10 млн компании, владеющей брендом Матича + 7 млн Бенфике + 45 млн зарплата игрока + 3 млн на перелеты, питание и занятия в тренажерном зале клуба."
норм развели красную помойку на 130 млн
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щас бы быть обоссаным скумом и создать фэйк гунера, чтобы на тебя не ссали...
(ответить)
мстя Моура страшная, сначала Лукаку увел, теперь Матича забрал. с такими раскладами Челси в 4ку бы попасть.
(ответить)
вот кстати реально не понятно, поч игрок желающий уйти, не расторгнет с клубом контракт за "свои" деньги, имея договоренность с будущим клубом. или эти суммы также в контрактах прописаны
(ответить)
Это внебрачный сын Маура, других объяснений я не нахожу.
(ответить)
Юнайтед норм усилился, а Челси говнецо.
(ответить)
нынешний Манчестер деграднул до Челси 2014 ах ах ах
(ответить)
"Сумма трансфера Неманьи Матича из "Челси" в МЮ составила 45 млн. фунтов + 5 млн. фунтов в качестве бонусов".
норм развели помойку на полтос
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Неманья Матич: «Я провел замечательное время в "Челси" и хотел бы поблагодарить клуб и фанатов за их поддержку».
«Я рад перейти в "Манчестер Юнайтед". Не мог отказаться от возможности снова поработать с Жозе Моуринью».
верный пес обоссаного (
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24.03.2014 13:05 #
farot
Лучший опорник в АПЛ.
24.03.2014 13:09 #
nurba44
Матич с Азаром фундамент Челси на ближайшие несколько лет как минимум
10.11.2014 22:25 #
mikolaidis
Лучший опорник в АПЛ однозначно.
10.11.2014 23:06 #
farot
лучший полузащитник в АПЛ
18.11.2014 18:24 #
jahmdaj
Матич > Модрич, Маскерано, Алонсо, Ж.Сильва, Эсьсен
18.11.2014 18:30 #
bluehonorcfc9
лучший в лиге на данный момент,ему бы голов по больше строчить. помница когда я говорил что он лучше Туре все ржали в голос. а теперь где Туре а где Матич.
30.01.2015 14:11 #
hazarchik
Лучший опорник в мире как никак, все опорники хотят подражать ему
03.03.2015 20:02 #
bluehonorcfc9
лучший опорник планеты (на данный момент) спокойствие Челси,стена Челси Неманья Матич.
11.03.2015 09:02 #
farot
лучший опорник в АПЛ, мире, вселенной.
Всех ротирует на этой позиции.
11.03.2015 14:31 #
hazarchik
Лучший опорник в мире как никак
11.03.2015 15:42 #
the-shogun
Матич не только лучший на своей позиции в АПЛ, а еще и неотъемлемая часть большой синей семьи
(ответить)
Если Челси не купит нормальные края и в центр игрока-максимум 3 место в новом сезоне.
(ответить)
Канте и Бокайоко + Фабр на эту зону я так понял претендует
короче 3 челика на более 50 матчей на сезон ? ясно чулси мимо АПЛ
(ответить)
Кто то продает Санчеса за 50 а кто то Матича.
(ответить)
хороший был актёр, лучшая балерина из всех таксистов, и просто, хорошая мать троих детей. покройся с мылом
(ответить)
"Сумма трансфера Неманьи Матича из "Челси" в МЮ составила 35 млн. фунтов + 5 млн. фунтов в качестве бонусов".
35 лямов, когда пенсы ждали 50. Очередной провал, который по счету уже за это лето?
(ответить)
топовые покупки мю в это то просто поражают воображение
на самом деле трансфер выгоден для всех. Пенсы за ненужного старика получили 40 лямов. Жозе игрока, который ему мил и дорог, который повисит конкуренции и баланс в команде. 40 млн Матич конечно же не стоит, если учесть то, что в Челси он покупался за 20 в расцвете сил. Но от этого трансфера МЮ слабее точно не станет. Сильнее тоже вряд ли, но Моур благодаря матичу сможет менять состав от матча к матчу, чего у Челси щас нету, и я не понимаю хуле они творят. К старту сезона полюбас еще минимум одного полузаща купить надо, не говоря о левом латерале.
Вообще конечно странные решения от Челси в это ТО, нетипичные я бы сказал.
Все эти продажи молодняка, уход косты, матича...избавились от большего количества игроков, а на замену пока лишь 3 человека пришло, а тут кагбэ состав наоборот расширять нужно. По-этому еще 2-3 трансфера просто напрашиваются. Вопрос в другом...мы уже напродавали докуя, того же акэ...а теперь юве залупается и не отпускает сандро...и...какое решение? весь сезон с алонсо? я не выдержу.
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