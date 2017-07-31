Неманья Матич перешел из "Челси" в "Юнайтед"

Неманья Матич "Челси" официально объявил о продаже своего полузащитника Неманьи Матича в "Манчестер Юнайтед". Сделка оценивается в 40 миллионов фунтов.

За плечами у Матича два периода, которые он провел в "Челси". И если в первом он почти не имел шансов проявить себя, то во втором, вернувшись из "Бенфики" окрепшим и зрелым игроком, сыграл ключевую роль в завоевании "синими" двух титулов Премьер-Лиги.

Этим летом стало быстро понятно, что 28-летний серб не входит в планы наставника "Челси" Антонио Конте на новый сезон. Матич был отстранен от тренировок с первой командой, а затем "синие" приобрели на его место Тьемуэ Бакайоко.

По слухам, Матичу потребовалось персональное разрешение владельца "Челси" Романа Абрамовича, чтобы перейти в стан конкурентов из "Юнайтед". Так или иначе, но сегодня трансфер Неманьи был завершен.

Матич заключил с "красными дьяволами" трехлетний контракт, предусматривающий опцию продления на 12 месяцев. Неманья стал третьим новичком команды Жозе Моуриньо этим летом после Виктора Линделефа и Ромелу Лукаку.

"Неманья — игрок "Манчестер Юнайтед" и игрок Жозе Моуриньо. Он представляет все, что мы хотим видеть в футболисте: преданность, стабильность, амбиции и стремление играть в командную игру. Я бы хотел поблагодарить его за желание присоединиться к нами, потому что без этого его переход был бы невозможен. Уверен, наши игроки и болельщики полюбят его. Мы приветствуем нашего нового 31-го номера", — сообщил Моуриньо.


Метки Манчестер Юнайтед, Матич, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2017 18:15

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 31.07.2017 18:44 # thegodfather
    https://pp.userapi.com/c836728/v836728757/6168d/JBwe9CJNUmA.jpg

    лолбля, жозе просто пытается копирнуть пенсов, но это лишь жалкая пародия, истинные топари в челси, в мю жалкие подделки

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  2. wengerrrro 31.07.2017 18:43 # wengerrrro
    лукаку>мората
    ноооо
    бакайоко>матьиматич
    так что обоссаны оба клуба.

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  3. second005 31.07.2017 18:41 # second005
    Порвет кресты, в первом же сезоне

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  4. fc-oil 31.07.2017 18:41 # fc-oil
    На фотке связочка века. Матич и Микрофон. Этож половина поломанной команды соперника.

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  5. thespur 31.07.2017 18:39 # thespur
    "Сумма трансфера Неманьи Матича из "Челси" в МЮ составила 45 млн. фунтов + 5 млн. фунтов в качестве бонусов"+15 млн агентские выплаты + 10 млн компании, владеющей брендом Матича + 7 млн Бенфике + 45 млн зарплата игрока + 3 млн на перелеты, питание и занятия в тренажерном зале клуба."

    норм развели красную помойку на 130 млн

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  6. thegodfather 31.07.2017 18:39 # thegodfather
    щас бы быть обоссаным скумом и создать фэйк гунера, чтобы на тебя не ссали...

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  7. alexomck 31.07.2017 18:37 # alexomck
    мстя Моура страшная, сначала Лукаку увел, теперь Матича забрал. с такими раскладами Челси в 4ку бы попасть.

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  8. wengerrrro 31.07.2017 18:37 # wengerrrro
    вот кстати реально не понятно, поч игрок желающий уйти, не расторгнет с клубом контракт за "свои" деньги, имея договоренность с будущим клубом. или эти суммы также в контрактах прописаны

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  9. dragonishka 31.07.2017 18:36 # dragonishka
    Это внебрачный сын Маура, других объяснений я не нахожу.

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  10. budun 31.07.2017 18:35 # budun
    Юнайтед норм усилился, а Челси говнецо.

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  11. seva 31.07.2017 18:33 # seva
    нынешний Манчестер деграднул до Челси 2014 ах ах ах

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  12. thegodfather 31.07.2017 18:33 # thegodfather
    "Сумма трансфера Неманьи Матича из "Челси" в МЮ составила 45 млн. фунтов + 5 млн. фунтов в качестве бонусов".

    норм развели помойку на полтос

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  13. thegodfather 31.07.2017 18:31 # thegodfather
    Неманья Матич: «Я провел замечательное время в "Челси" и хотел бы поблагодарить клуб и фанатов за их поддержку».

    «Я рад перейти в "Манчестер Юнайтед". Не мог отказаться от возможности снова поработать с Жозе Моуринью».


    верный пес обоссаного (

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  14. superglor 31.07.2017 18:29 # superglor
    24.03.2014 13:05 #
    farot
    Лучший опорник в АПЛ.

    24.03.2014 13:09 #
    nurba44
    Матич с Азаром фундамент Челси на ближайшие несколько лет как минимум

    10.11.2014 22:25 #
    mikolaidis
    Лучший опорник в АПЛ однозначно.

    10.11.2014 23:06 #
    farot
    лучший полузащитник в АПЛ

    18.11.2014 18:24 #
    jahmdaj
    Матич > Модрич, Маскерано, Алонсо, Ж.Сильва, Эсьсен

    18.11.2014 18:30 #
    bluehonorcfc9
    лучший в лиге на данный момент,ему бы голов по больше строчить. помница когда я говорил что он лучше Туре все ржали в голос. а теперь где Туре а где Матич.

    30.01.2015 14:11 #
    hazarchik
    Лучший опорник в мире как никак, все опорники хотят подражать ему

    03.03.2015 20:02 #
    bluehonorcfc9
    лучший опорник планеты (на данный момент) спокойствие Челси,стена Челси Неманья Матич.

    11.03.2015 09:02 #
    farot
    лучший опорник в АПЛ, мире, вселенной.
    Всех ротирует на этой позиции.

    11.03.2015 14:31 #
    hazarchik
    Лучший опорник в мире как никак

    11.03.2015 15:42 #
    the-shogun
    Матич не только лучший на своей позиции в АПЛ, а еще и неотъемлемая часть большой синей семьи

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  15. akado 31.07.2017 18:29 # akado
    Если Челси не купит нормальные края и в центр игрока-максимум 3 место в новом сезоне.

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  16. megan063 31.07.2017 18:29 # megan063
    Канте и Бокайоко + Фабр на эту зону я так понял претендует

    короче 3 челика на более 50 матчей на сезон ? ясно чулси мимо АПЛ

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  17. chelseafanmd 31.07.2017 18:29 # chelseafanmd
    Кто то продает Санчеса за 50 а кто то Матича.

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  18. melwood-lfc 31.07.2017 18:28 # melwood-lfc
    хороший был актёр, лучшая балерина из всех таксистов, и просто, хорошая мать троих детей. покройся с мылом

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  19. psycho1 31.07.2017 18:27 # psycho1
    "Сумма трансфера Неманьи Матича из "Челси" в МЮ составила 35 млн. фунтов + 5 млн. фунтов в качестве бонусов".

    35 лямов, когда пенсы ждали 50. Очередной провал, который по счету уже за это лето?

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  20. thegodfather 31.07.2017 18:27 # thegodfather
    топовые покупки мю в это то просто поражают воображение
    на самом деле трансфер выгоден для всех. Пенсы за ненужного старика получили 40 лямов. Жозе игрока, который ему мил и дорог, который повисит конкуренции и баланс в команде. 40 млн Матич конечно же не стоит, если учесть то, что в Челси он покупался за 20 в расцвете сил. Но от этого трансфера МЮ слабее точно не станет. Сильнее тоже вряд ли, но Моур благодаря матичу сможет менять состав от матча к матчу, чего у Челси щас нету, и я не понимаю хуле они творят. К старту сезона полюбас еще минимум одного полузаща купить надо, не говоря о левом латерале.

    Вообще конечно странные решения от Челси в это ТО, нетипичные я бы сказал.
    Все эти продажи молодняка, уход косты, матича...избавились от большего количества игроков, а на замену пока лишь 3 человека пришло, а тут кагбэ состав наоборот расширять нужно. По-этому еще 2-3 трансфера просто напрашиваются. Вопрос в другом...мы уже напродавали докуя, того же акэ...а теперь юве залупается и не отпускает сандро...и...какое решение? весь сезон с алонсо? я не выдержу.

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