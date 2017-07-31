Неманья Матич перешел из "Челси" в "Юнайтед"

"Челси" официально объявил о продаже своего полузащитника Неманьи Матича в "Манчестер Юнайтед". Сделка оценивается в 40 миллионов фунтов.

За плечами у Матича два периода, которые он провел в "Челси". И если в первом он почти не имел шансов проявить себя, то во втором, вернувшись из "Бенфики" окрепшим и зрелым игроком, сыграл ключевую роль в завоевании "синими" двух титулов Премьер-Лиги.



Этим летом стало быстро понятно, что 28-летний серб не входит в планы наставника "Челси" Антонио Конте на новый сезон. Матич был отстранен от тренировок с первой командой, а затем "синие" приобрели на его место Тьемуэ Бакайоко.



По слухам, Матичу потребовалось персональное разрешение владельца "Челси" Романа Абрамовича, чтобы перейти в стан конкурентов из "Юнайтед". Так или иначе, но сегодня трансфер Неманьи был завершен.



Матич заключил с "красными дьяволами" трехлетний контракт, предусматривающий опцию продления на 12 месяцев. Неманья стал третьим новичком команды Жозе Моуриньо этим летом после Виктора Линделефа и Ромелу Лукаку.



"Неманья — игрок "Манчестер Юнайтед" и игрок Жозе Моуриньо. Он представляет все, что мы хотим видеть в футболисте: преданность, стабильность, амбиции и стремление играть в командную игру. Я бы хотел поблагодарить его за желание присоединиться к нами, потому что без этого его переход был бы невозможен. Уверен, наши игроки и болельщики полюбят его. Мы приветствуем нашего нового 31-го номера", — сообщил Моуриньо.