Фил Джонс дисквалифицирован на два матча в еврокубках

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс был дисквалифицирован на два матча в еврокубках за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает BBC, инцидент, повлекший за собой дисквалификацию, случился после победного для "красных дьяволов" финала Лиги Европы против "Аякса" 24 мая.



Джонс, хоть и не сыграл ни минуты в Стокгольме, но был выбран для прохождения допинг-теста. На требование сдать пробу 25-летний англичанин гневно отреагировал, оскорбив ответственного сотрудника.



Также в нарушении установленных правил был уличен защитник "Юнайтед" Дейли Блинд, который, как предполагает пресса, не захотел оставлять празднующих победу партнеров ради процедуры сдачи допинг-теста.



В результате Джонс получил дисквалификацию на два матча и денежный штраф в 4,450 фунтов. Блинд отделался лишь штрафом — на те же 4,450 фунтов. Еще 8,900 фунтов заплатит их клуб.



Добавим, что теперь Джонс — как и его одноклубник Эрик Байи — пропустит Суперкубок Европы против "Реала" 8 августа и первый матч группового этапа Лиги Чемпионов. Впрочем, за "Юнайтед" остается право на апелляцию.