Фил Джонс дисквалифицирован на два матча в еврокубках

Фил Джонс Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс был дисквалифицирован на два матча в еврокубках за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает BBC, инцидент, повлекший за собой дисквалификацию, случился после победного для "красных дьяволов" финала Лиги Европы против "Аякса" 24 мая.

Джонс, хоть и не сыграл ни минуты в Стокгольме, но был выбран для прохождения допинг-теста. На требование сдать пробу 25-летний англичанин гневно отреагировал, оскорбив ответственного сотрудника.

Также в нарушении установленных правил был уличен защитник "Юнайтед" Дейли Блинд, который, как предполагает пресса, не захотел оставлять празднующих победу партнеров ради процедуры сдачи допинг-теста.

В результате Джонс получил дисквалификацию на два матча и денежный штраф в 4,450 фунтов. Блинд отделался лишь штрафом — на те же 4,450 фунтов. Еще 8,900 фунтов заплатит их клуб.

Добавим, что теперь Джонс — как и его одноклубник Эрик Байи — пропустит Суперкубок Европы против "Реала" 8 августа и первый матч группового этапа Лиги Чемпионов. Впрочем, за "Юнайтед" остается право на апелляцию.


Метки Блинд, Джонс, дисквалификации, Манчестер Юнайтед, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2017 18:00

Количество просмотров Просмотров: 851

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. fc-oil 31.07.2017 18:37 # fc-oil
    Мадридский кабинет активизировался. Ждем еще дисквы Дэгея, Рашфорда и Погба.

    (ответить)

  2. sj606 31.07.2017 18:20 # sj606
    а перес делает жим жим ....

    (ответить)

  3. mancunia-planet 31.07.2017 18:19 # mancunia-planet
    Роха, Байи, Жонс пропустят суперкап

    (ответить)

  4. suddenly 31.07.2017 18:16 # suddenly
    Михайло, почему фотка нормальная?

    (ответить)

  5. eugene1309 31.07.2017 18:15 # eugene1309
    УЕФА решили помочь испанским проституткам в матче за Суперкубок УЕФА. Как же без этого...

    (ответить)

  6. reeker 31.07.2017 18:10 # reeker
    Конченый пиздец.

    (ответить)

  7. zefirkin 31.07.2017 18:09 # zefirkin
    Так они сдали допинг-тест ? Результат-положительный ?

    (ответить)

  8. dirtypl 31.07.2017 18:08 # dirtypl
    да они там всей командой в этом манчестере ширяются походу уриной португальца.

    (ответить)

  9. second005 31.07.2017 18:08 # second005
    Теперь понятно, как Моуриньо будет трофеи выигрывать. Клуб наркоманов

    (ответить)

  10. lancerlancer1 31.07.2017 18:03 # lancerlancer1
    наркоманы, блеа

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: