Фил Джонс дисквалифицирован на два матча в еврокубках
Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс был дисквалифицирован на два матча в еврокубках за нарушение антидопинговых правил.
Как сообщает BBC, инцидент, повлекший за собой дисквалификацию, случился после победного для "красных дьяволов" финала Лиги Европы против "Аякса" 24 мая.
Джонс, хоть и не сыграл ни минуты в Стокгольме, но был выбран для прохождения допинг-теста. На требование сдать пробу 25-летний англичанин гневно отреагировал, оскорбив ответственного сотрудника.
Также в нарушении установленных правил был уличен защитник "Юнайтед" Дейли Блинд, который, как предполагает пресса, не захотел оставлять празднующих победу партнеров ради процедуры сдачи допинг-теста.
В результате Джонс получил дисквалификацию на два матча и денежный штраф в 4,450 фунтов. Блинд отделался лишь штрафом — на те же 4,450 фунтов. Еще 8,900 фунтов заплатит их клуб.
Добавим, что теперь Джонс — как и его одноклубник Эрик Байи — пропустит Суперкубок Европы против "Реала" 8 августа и первый матч группового этапа Лиги Чемпионов. Впрочем, за "Юнайтед" остается право на апелляцию.
31.07.2017 18:00
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Мадридский кабинет активизировался. Ждем еще дисквы Дэгея, Рашфорда и Погба.
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а перес делает жим жим ....
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Роха, Байи, Жонс пропустят суперкап
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Михайло, почему фотка нормальная?
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УЕФА решили помочь испанским проституткам в матче за Суперкубок УЕФА. Как же без этого...
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Конченый пиздец.
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Так они сдали допинг-тест ? Результат-положительный ?
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да они там всей командой в этом манчестере ширяются походу уриной португальца.
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Теперь понятно, как Моуриньо будет трофеи выигрывать. Клуб наркоманов
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наркоманы, блеа
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