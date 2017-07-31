Неймар зазывает Коутиньо в ПСЖ

Неймар и Коутиньо Еще не договорившись о переходе из "Барселоны" в ПСЖ, нападающий Неймар начал зазывать в Париж своего соотечественника и лидера "Ливерпуля" Коутиньо.

Ожидается, что на этой неделе Неймар завершит громкий переход в ПСЖ стоимостью 220 миллионов евро. По слухам, парижане не хотят останавливаться на достигнутом и готовы потратить еще 40-50 миллионов фунтов на Алексиса Санчеса из "Арсенала".

Однако испанское издание Sport утверждает, что ПСЖ может переключить свое внимание на 25-летнего Коутиньо. В последние дни бразильца активно сватают в "Барселону", однако теперь на игрока нашелся еще один покупатель.

Главную роль в трансфере Коутиньо в ПСЖ может сыграть именно Неймар: нападающий уже связался со своим соотечественником и уговаривает того сменить "Ливерпуль" на ведущий клуб Лиги 1.



Метки Барселона, Коутиньо, Ливерпуль, Неймар, ПСЖ

Автор foxmcfc   

Дата 31.07.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 2918

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Последние комментарии:




  1. wengerrrro 31.07.2017 18:35 # wengerrrro
    где цитата, михуил?

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  2. sterling07 31.07.2017 18:04 # sterling07
    Какая же отвратительная политика у ПСЖ, просто скупают все что блестит, ито умудряются проигрывать всяким монакам. Клуб поднялся чисто за счет денег владельцев арабов.

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  3. dragonishka 31.07.2017 17:53 # dragonishka
    В итоге оба окажутся в Ливерпуле.

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  4. second005 31.07.2017 17:48 # second005
    Ну а чему удивляться, в ПСЖ собраны звезды, да и трофеев зацепить на еврокубковой арене, куда больше, чем с этим очкариком. Всё правильно.

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  5. kojan 31.07.2017 17:36 # kojan
    Хуетиньо или в Барсе или в ПСЖ, а ливера в геморрое...

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  6. largo-winch 31.07.2017 17:32 # largo-winch
    когда пройдут квалификацию, надо попасть с Псж одну группу. ахуели мразищи

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  7. mazabyka 31.07.2017 17:23 # mazabyka
    Мусонда >> Коутиньо

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  8. liverfun 31.07.2017 17:22 # liverfun
    пусть псж выкупает неймара, а барса понимает насколько тяжело терять лучших игроков, еще б реаль кто-нть также выебал. пора остальным клубам перестать поставлять лучших игроков в испанию

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  9. vyrentz 31.07.2017 17:20 # vyrentz
    Там схема с оплатой Неймару 300 лям за рекламу на ЧМ в Катаре, и он, якобы, сам выплатит отступные Барсе.

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  10. lszh 31.07.2017 17:15 # lszh
    6ля, хули Геймару от Коута надо? зае6ал

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  11. chr1s8rown 31.07.2017 17:08 # chr1s8rown
    он че дадбаеб. псж и так в жоппе. полюбому получит дилдо за нарушение фейр плей. если купят ещё и каута, им просто придётся расформироватся

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  12. manutd-20champ 31.07.2017 17:07 # manutd-20champ
    вот они, бразильские проститутки

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  13. mrjingles 31.07.2017 17:05 # mrjingles
    Отъебись уже от него петушила сраная!

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  14. supergogi 31.07.2017 17:05 # supergogi
    ПСЖ если купят этих двух топарей, могут поссать на санкции ФИФА. Даже если им забанят ТО лет на 5, они эти пять лет будут доминировать в Лиге и ЛЧ с имеющимся составом.
    Всяких каталонцев и манчестер юнитаз будут всухую громить 5-0 и 0-5.

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  15. romalg92 31.07.2017 17:02 # romalg92
    220 лямов где УЕФА со своими штрафами ?))

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  16. liverpool-fan22 31.07.2017 17:02 # liverpool-fan22
    Оxуевший

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  17. rayclemence 31.07.2017 17:01 # rayclemence
    Да пошел ты Петушила наземная! Хочешь с котом играть, переходит в ЛФК. По другому ни Как!

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  18. kos9k 31.07.2017 17:01 # kos9k
    Неймар за 220? 150 за Кавтинью и велком))0

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