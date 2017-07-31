Неймар зазывает Коутиньо в ПСЖ

Еще не договорившись о переходе из "Барселоны" в ПСЖ, нападающий Неймар начал зазывать в Париж своего соотечественника и лидера "Ливерпуля" Коутиньо.

Ожидается, что на этой неделе Неймар завершит громкий переход в ПСЖ стоимостью 220 миллионов евро. По слухам, парижане не хотят останавливаться на достигнутом и готовы потратить еще 40-50 миллионов фунтов на Алексиса Санчеса из "Арсенала".



Однако испанское издание Sport утверждает, что ПСЖ может переключить свое внимание на 25-летнего Коутиньо. В последние дни бразильца активно сватают в "Барселону", однако теперь на игрока нашелся еще один покупатель.



Главную роль в трансфере Коутиньо в ПСЖ может сыграть именно Неймар: нападающий уже связался со своим соотечественником и уговаривает того сменить "Ливерпуль" на ведущий клуб Лиги 1.