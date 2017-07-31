Неймар зазывает Коутиньо в ПСЖ
Еще не договорившись о переходе из "Барселоны" в ПСЖ, нападающий Неймар начал зазывать в Париж своего соотечественника и лидера "Ливерпуля" Коутиньо.
Ожидается, что на этой неделе Неймар завершит громкий переход в ПСЖ стоимостью 220 миллионов евро. По слухам, парижане не хотят останавливаться на достигнутом и готовы потратить еще 40-50 миллионов фунтов на Алексиса Санчеса из "Арсенала".
Однако испанское издание Sport утверждает, что ПСЖ может переключить свое внимание на 25-летнего Коутиньо. В последние дни бразильца активно сватают в "Барселону", однако теперь на игрока нашелся еще один покупатель.
Главную роль в трансфере Коутиньо в ПСЖ может сыграть именно Неймар: нападающий уже связался со своим соотечественником и уговаривает того сменить "Ливерпуль" на ведущий клуб Лиги 1.
31.07.2017 17:00
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Последние комментарии:
где цитата, михуил?
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Какая же отвратительная политика у ПСЖ, просто скупают все что блестит, ито умудряются проигрывать всяким монакам. Клуб поднялся чисто за счет денег владельцев арабов.
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В итоге оба окажутся в Ливерпуле.
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Ну а чему удивляться, в ПСЖ собраны звезды, да и трофеев зацепить на еврокубковой арене, куда больше, чем с этим очкариком. Всё правильно.
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Хуетиньо или в Барсе или в ПСЖ, а ливера в геморрое...
(ответить)
когда пройдут квалификацию, надо попасть с Псж одну группу. ахуели мразищи
(ответить)
Мусонда >> Коутиньо
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пусть псж выкупает неймара, а барса понимает насколько тяжело терять лучших игроков, еще б реаль кто-нть также выебал. пора остальным клубам перестать поставлять лучших игроков в испанию
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Там схема с оплатой Неймару 300 лям за рекламу на ЧМ в Катаре, и он, якобы, сам выплатит отступные Барсе.
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6ля, хули Геймару от Коута надо? зае6ал
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он че дадбаеб. псж и так в жоппе. полюбому получит дилдо за нарушение фейр плей. если купят ещё и каута, им просто придётся расформироватся
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вот они, бразильские проститутки
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Отъебись уже от него петушила сраная!
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ПСЖ если купят этих двух топарей, могут поссать на санкции ФИФА. Даже если им забанят ТО лет на 5, они эти пять лет будут доминировать в Лиге и ЛЧ с имеющимся составом.
Всяких каталонцев и манчестер юнитаз будут всухую громить 5-0 и 0-5.
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220 лямов где УЕФА со своими штрафами ?))
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Оxуевший
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Да пошел ты Петушила наземная! Хочешь с котом играть, переходит в ЛФК. По другому ни Как!
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Неймар за 220? 150 за Кавтинью и велком))0
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