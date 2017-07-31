Аллегри исключил продажу Алекса Сандро в "Челси"

Массимилиано Аллегри и Алекс Сандро Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что ни в коем случае не продаст левого защитника Алекса Сандро в "Челси".

В прошлом месяце чемпионы Премьер-Лиги предложили за Сандро 58 миллионов фунтов, но в ответ получили отказ. Неизвестно, сохраняет ли "Челси" интерес к бразильцу, но Аллегри уже высказался на эту тему: Алекс не уйдет из "Ювентуса".

"Алекс Сандро? Он экстраординарный футболист и не покинет нас этим летом. Алекс серьезно прибавил с момента перехода в "Юве", и у него есть все, чтобы выйти на еще более высокий уровень".

"На мой взгляд, наряду с Марсело он один из лучших игроков на своей позиции в мире", - приводит слова Аллегри издание The Independent.



Метки Аллегри, Сандро, Челси, Ювентус

Автор foxmcfc   

Дата 31.07.2017 16:00

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  1. cepxuo6yckemc5 31.07.2017 16:36 # cepxuo6yckemc5
    Рассмешил. Давно так не смеялся. Лучшие Лз это -
    Альба и Алаба. А эти бразильцы и рядом не стояли.

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  2. shirokov15 31.07.2017 16:32 # shirokov15
    На всяких Морат готовы тратить баснословные суммы, а на одного из лучших крайних защитников - нет. Челси будет сосать в новом сезоне, увидите. Снова будет крайне неудачный старт, пока не будет Азара, потом, возможно, ворвутся в первую 10-ку.

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  3. super-rooney 31.07.2017 16:21 # super-rooney
    Сандро не сумев купить,
    Конте снова сядеть в лужу.
    Будет снова истерить,
    Потом скажет: "Был не нужен.."

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  4. mixmaster 31.07.2017 16:21 # mixmaster
    льется без остановкиииии.........

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  5. largo-winch 31.07.2017 16:18 # largo-winch
    бугагаг

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  6. budun 31.07.2017 16:10 # budun
    Ахахахахахахахахахахааъххах
    Ну и не нужен был.

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  7. ganinilyha 31.07.2017 16:08 # ganinilyha
    Вообще пох, у нас есть Маркос А. Лучше бы нашли кем Мозеса заменить.

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  8. reeker 31.07.2017 16:07 # reeker
    Видимо придётся лямов 70 за него предлагать.

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  9. gunars 31.07.2017 16:00 # gunars
    все сс*т на гпенсов, абсолютно все)

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