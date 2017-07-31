Аллегри исключил продажу Алекса Сандро в "Челси"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что ни в коем случае не продаст левого защитника Алекса Сандро в "Челси".

В прошлом месяце чемпионы Премьер-Лиги предложили за Сандро 58 миллионов фунтов, но в ответ получили отказ. Неизвестно, сохраняет ли "Челси" интерес к бразильцу, но Аллегри уже высказался на эту тему: Алекс не уйдет из "Ювентуса".



"Алекс Сандро? Он экстраординарный футболист и не покинет нас этим летом. Алекс серьезно прибавил с момента перехода в "Юве", и у него есть все, чтобы выйти на еще более высокий уровень".



"На мой взгляд, наряду с Марсело он один из лучших игроков на своей позиции в мире", - приводит слова Аллегри издание The Independent.