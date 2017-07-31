Аллегри исключил продажу Алекса Сандро в "Челси"
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что ни в коем случае не продаст левого защитника Алекса Сандро в "Челси".
В прошлом месяце чемпионы Премьер-Лиги предложили за Сандро 58 миллионов фунтов, но в ответ получили отказ. Неизвестно, сохраняет ли "Челси" интерес к бразильцу, но Аллегри уже высказался на эту тему: Алекс не уйдет из "Ювентуса".
"Алекс Сандро? Он экстраординарный футболист и не покинет нас этим летом. Алекс серьезно прибавил с момента перехода в "Юве", и у него есть все, чтобы выйти на еще более высокий уровень".
"На мой взгляд, наряду с Марсело он один из лучших игроков на своей позиции в мире", - приводит слова Аллегри издание The Independent.
31.07.2017 16:00
Просмотров: 790
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Рассмешил. Давно так не смеялся. Лучшие Лз это -
Альба и Алаба. А эти бразильцы и рядом не стояли.
(ответить)
На всяких Морат готовы тратить баснословные суммы, а на одного из лучших крайних защитников - нет. Челси будет сосать в новом сезоне, увидите. Снова будет крайне неудачный старт, пока не будет Азара, потом, возможно, ворвутся в первую 10-ку.
(ответить)
Сандро не сумев купить,
Конте снова сядеть в лужу.
Будет снова истерить,
Потом скажет: "Был не нужен.."
(ответить)
льется без остановкиииии.........
(ответить)
бугагаг
(ответить)
Ахахахахахахахахахахааъххах
Ну и не нужен был.
(ответить)
Вообще пох, у нас есть Маркос А. Лучше бы нашли кем Мозеса заменить.
(ответить)
Видимо придётся лямов 70 за него предлагать.
(ответить)
все сс*т на гпенсов, абсолютно все)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий