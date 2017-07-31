Куртуа предупредил "Челси" насчет старта сезона

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа предупредил, что его команде необходимо удачно стартовать в новом сезоне, чтобы избежать ошибок двухгодичной давности.

Провальный старт в сезоне 2015/2016 вылился в увольнение Жозе Моуриньо и непопадание "синих" в еврокубки на следующий год. Куртуа надеется, что под руководством Антонио Конте команда не наступит на те же грабли.



"Хороший старт поможет удачно пройти по сезону. Вы прекрасно помните, что произошло с нами два года назад. Мы плохо начали сезон, поэтому сейчас должны усердно работать, чтобы этого не случилось снова".



"Возможно, для "Лестера" не произошло ничего плохого в том, что после чемпионства они финишировали 12-ми. До последних туров они боролись за выживание, но наша цель остается прежней – победить в Премьер-Лиге. Если нам не удастся выполнить эту задачу, то мы должны пробиться в Лигу Чемпионов", - сообщил Куртуа Daily Mail.