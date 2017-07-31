Куртуа предупредил "Челси" насчет старта сезона
Голкипер "Челси" Тибо Куртуа предупредил, что его команде необходимо удачно стартовать в новом сезоне, чтобы избежать ошибок двухгодичной давности.
Провальный старт в сезоне 2015/2016 вылился в увольнение Жозе Моуриньо и непопадание "синих" в еврокубки на следующий год. Куртуа надеется, что под руководством Антонио Конте команда не наступит на те же грабли.
"Хороший старт поможет удачно пройти по сезону. Вы прекрасно помните, что произошло с нами два года назад. Мы плохо начали сезон, поэтому сейчас должны усердно работать, чтобы этого не случилось снова".
"Возможно, для "Лестера" не произошло ничего плохого в том, что после чемпионства они финишировали 12-ми. До последних туров они боролись за выживание, но наша цель остается прежней – победить в Премьер-Лиге. Если нам не удастся выполнить эту задачу, то мы должны пробиться в Лигу Чемпионов", - сообщил Куртуа Daily Mail.
31.07.2017 15:00
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Последние комментарии:
я думал только у боксеров голова отбита, оказывается еще у некоторых вратарей тоже. Предупредил он, 6лядь, мячи лови пiздёныш.
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Хотел унизить Лестер , а на деле обоссал свой крысятник chelsea. Сколько потратили лисы для этого титуа , а сколько спустили пенсы?!
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И снова легкий календарь...
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Во 2 туре Шпоренхэм.
Уже можно плакать
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