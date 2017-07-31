Куртуа предупредил "Челси" насчет старта сезона

Тибо Куртуа Голкипер "Челси" Тибо Куртуа предупредил, что его команде необходимо удачно стартовать в новом сезоне, чтобы избежать ошибок двухгодичной давности.

Провальный старт в сезоне 2015/2016 вылился в увольнение Жозе Моуриньо и непопадание "синих" в еврокубки на следующий год. Куртуа надеется, что под руководством Антонио Конте команда не наступит на те же грабли.

"Хороший старт поможет удачно пройти по сезону. Вы прекрасно помните, что произошло с нами два года назад. Мы плохо начали сезон, поэтому сейчас должны усердно работать, чтобы этого не случилось снова".

"Возможно, для "Лестера" не произошло ничего плохого в том, что после чемпионства они финишировали 12-ми. До последних туров они боролись за выживание, но наша цель остается прежней – победить в Премьер-Лиге. Если нам не удастся выполнить эту задачу, то мы должны пробиться в Лигу Чемпионов", - сообщил Куртуа Daily Mail.



Метки Куртуа, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 31.07.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1254

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. h22o 31.07.2017 16:40 # h22o
    я думал только у боксеров голова отбита, оказывается еще у некоторых вратарей тоже. Предупредил он, 6лядь, мячи лови пiздёныш.

    (ответить)

  2. cepxuo6yckemc5 31.07.2017 16:33 # cepxuo6yckemc5
    Хотел унизить Лестер , а на деле обоссал свой крысятник chelsea. Сколько потратили лисы для этого титуа , а сколько спустили пенсы?!

    (ответить)

  3. electric 31.07.2017 15:18 # electric
    И снова легкий календарь...

    (ответить)

  4. staryi-eblan 31.07.2017 15:04 # staryi-eblan
    Во 2 туре Шпоренхэм.

    Уже можно плакать

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: