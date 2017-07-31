Моуриньо не ждет от Линделефа чудес

Виктор Линделеф Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что новичку Виктору Линделефу потребуется время, чтобы привыкнуть к его стилю игры.

Несмотря на то, что Линделеф стал первым новичком "красных дьяволов" и прошел всю предсезонную подготовку с командой Моуриньо, португалец уверен: чтобы привыкнуть его стилю игры, Виктору необходимо время.

"Он делает шаг за шагом. Да, "Бенфика" – большой клуб, а игроки, приезжающие из "Бенфики", морально готовы к новому испытанию. Но португальский чемпионат отличается от Премьер-Лиги: здесь разная манера игры".

"Бенфика доминирует в своей стране, поэтому Виктор привык, что его команда больше владеет мячом. Именно поэтому ему нужно время, и, к счастью, это время у нас есть".

"Манчестер Юнайтед" – большой клуб, в котором на игроков накладывается большая ответственность. Мы довольны его прогрессом, но давайте дадим ему время", - приводит слова Моуриньо официальный сайт клуба.



Метки Бенфика, Линделеф, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 31.07.2017 14:00

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  1. psycho1 31.07.2017 14:52 # psycho1
    Чет подозрительно, парик совсем недавно в таком же стиле провального Морату оправдывал. Швед тоже предсезонку провалил?

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  2. gidro-met 31.07.2017 14:43 # gidro-met
    Вышитый Стив Джи

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  3. kaseta 31.07.2017 14:12 # kaseta
    Конечно если он их от Погба не дождался, что уж тут говорить)

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  4. mr-terry 31.07.2017 14:02 # mr-terry
    днооо

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