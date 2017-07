Светская хроника за понедельник

"Ливерпуль" определился с заменой на случай ухода Филиппе Коутиньо. Алексис Санчес готов подать прошение о трансфере. "Манчестер Юнайтед" отложит покупку Гарета Бэйла на следующее лето. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пошутил, что вернется с предложением в 300 миллионов евро по полузащитнику "РБ Лейпцига" Наби Кейта. (The Independent)



"Барселона" составила шорт-лист из трех игроков на замену Неймару. В этот список вошли Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля", Эден Азар из "Челси" и Деле Алли из "Тоттенхэма". (Daily Mirror)



В случае потери Коутиньо "Ливерпуль" постарается купить на его место Кристиана Пулишича из дортмундской "Боруссии". (Daily Mirror)



"Манчестер Сити" готов предложить нападающему "Арсенала" Алексису Санчесу контракт с зарплатой в 320 тыс. фунтов в неделю. (Daily Mail)



Игроки "Сити" открыто обсуждают между собой скорый приход Санчеса по сделке стоимостью 50 млн. фунтов. (Manchester Evening News)



Санчес готов подать прошение о трансфере, чтобы поспособствовать своему переходу в "Сити". (Daily Star)



После покупки Неймара у "Барселоны" ПСЖ предложит 35 млн. фунтов "Арсеналу" за Санчеса. (Daily Express)



Агент полузащитника "Удинезе" Якуба Янкто подтвердил интерес "Арсенала". (Goal)



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо готов отложить приобретение вингера "Реала" Гарета Бэйла на следующее лето. (Daily Star)



"Юнайтед" решил не отправлять полузащитника Андреаса Перейру в аренду на предстоящий сезон. (The Sun)



"Тоттенхэм" и "Интер" хотят опального защитника ПСЖ Сержа Орье. (Daily Express)



Вингер "Лестера" Рияд Махрез надеется, что "Рома" вернется с третьим предложением о его покупке. На суммы в 20 и 32 млн. фунтов "лисы" ответили отказом. (Daily Mirror)



"Тоттенхэм" готовит свое предложение о покупке Махреза. (The Sun)



"Эвертон" готов потратить 75 млн. фунтов на покупку полузащитника "Суонси" Гульфи Сигурдссона и нападающего "Арсенала" Оливье Жиру. (Daily Star)



"Эвертон" оценивает полузащитника Росса Баркли в 35 млн. фунтов, несмотря на оставшийся один год по контракту. (Daily Mail)



"Эвертон" может предложить 9 млн. фунтов за полузащитника "Вест Хэма" Уинстона Рида. (Daily Mail)



Голкипер Адриан готов остаться в "Вест Хэме" и сражаться с Джо Хартом за роль первого номера. (Evening Standard)







Другое



Гари Мегсон вернулся в "Вест Бромвич", став ассистентом Тони Пьюлиса. (Sky Sports)



Нападающий "Вест Хэма" Энди Кэрролл пропустит первый месяц нового сезона из-за травмы бедра. (Daily Mirror)



Планы "Сити" отправиться в турне по Китаю следующим летом вызвали сопротивление со стороны главного тренера Хосепа Гвардиолы. (Daily Express)



Полузащитник "Эвертона" Росс Баркли решил не выдвигать обвинения в адрес обидчика, который послал его в нокаут в баре, поэтому полиция закрыла это дело. (Sky Sports)



В сети появилось видео, как полузащитник "Сандерленда" Даррон Гибсон, находясь в состоянии алкогольного опьянения, называет свою команду "дерьмом" и говорит, что его одноклубникам на все "наплевать". (The Guardian)



Выложив в социальные сети фотографии, как он катается на лыжах с женой, экс-капитан "Челси" Джон Терри привлек грабителей в свой дом. Однако злоумышленники, чей куш составил 600 тыс. фунтов, были найдены и на прошлой неделе получили тюремные сроки. (Daily Mirror)