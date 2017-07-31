Марку Силва: "На трансферном рынке творится полное безумие"

Главный тренер "Уотфорда" Марку Силва согласился со своим коллегой из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо, назвавшим трансферный рынок этим летом "безумным", добавив, что середнякам Премьер-Лиге приходится еще сложнее, чем топ-клубам.

До закрытия трансферного окна остается целый месяц, но уже сейчас понятно, что клубы высшего английского дивизиона с лихвой перекроют предыдущий рекорд по летним тратам.



Несмотря на кучу потраченных денег, тренеры клубов Премьер-Лиги не устают жаловаться на сложность рынка, и Силва полностью солидарен со своими коллегами.



"Безумный — это правильное слово в данный момент. Если тренеры больших клубов находят трансферный рынок безумным, то представьте, насколько сложно нам".



"Мы давно определились со своими целями, но это не помогает их заполучить. Мы упорно трудимся, и я надеюсь, что в следующие несколько дней мы начнем подписывать игроков".



"Но это правда, что в данный момент рынок безумен, поэтому мы будем упорно трудиться, ведь мы все еще нуждаемся в нескольких новичках".



"Клубы в Европы знают, насколько богаты английские клубы, и они просят у нас гораздо больше за своих игроков. Это создает проблемы. Например, если какой-то клуб Премьер-Лиги решит купить игрока из Европы стоимостью 5 миллионов фунтов, то цена удваивается. Это большая проблема, и клубам приходится что-то изобретать, чтобы заполучить этих игроков".



"Для клубов вроде нашего практически каждый раз оказывается, что игрок стоит слишком дорого. Думаю, в этом году на рынке творится полное безумие. Еще даже не август, поэтому итоговый счет будет гораздо, гораздо больше".



"В данный момент очень сложно покупать игроков и из местных клубов. Очень сложно найти качественных игроков. Мы должны потрудиться над тем, что считаем правильным для себя. Мы должны потрудиться над улучшением команды и над поиском усиления на рынке", — цитирует Силву Daily Star.