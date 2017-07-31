Марку Силва: "На трансферном рынке творится полное безумие"

Марку Силва Главный тренер "Уотфорда" Марку Силва согласился со своим коллегой из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо, назвавшим трансферный рынок этим летом "безумным", добавив, что середнякам Премьер-Лиге приходится еще сложнее, чем топ-клубам.

До закрытия трансферного окна остается целый месяц, но уже сейчас понятно, что клубы высшего английского дивизиона с лихвой перекроют предыдущий рекорд по летним тратам.

Несмотря на кучу потраченных денег, тренеры клубов Премьер-Лиги не устают жаловаться на сложность рынка, и Силва полностью солидарен со своими коллегами.

"Безумный — это правильное слово в данный момент. Если тренеры больших клубов находят трансферный рынок безумным, то представьте, насколько сложно нам".

"Мы давно определились со своими целями, но это не помогает их заполучить. Мы упорно трудимся, и я надеюсь, что в следующие несколько дней мы начнем подписывать игроков".

"Но это правда, что в данный момент рынок безумен, поэтому мы будем упорно трудиться, ведь мы все еще нуждаемся в нескольких новичках".

"Клубы в Европы знают, насколько богаты английские клубы, и они просят у нас гораздо больше за своих игроков. Это создает проблемы. Например, если какой-то клуб Премьер-Лиги решит купить игрока из Европы стоимостью 5 миллионов фунтов, то цена удваивается. Это большая проблема, и клубам приходится что-то изобретать, чтобы заполучить этих игроков".

"Для клубов вроде нашего практически каждый раз оказывается, что игрок стоит слишком дорого. Думаю, в этом году на рынке творится полное безумие. Еще даже не август, поэтому итоговый счет будет гораздо, гораздо больше".

"В данный момент очень сложно покупать игроков и из местных клубов. Очень сложно найти качественных игроков. Мы должны потрудиться над тем, что считаем правильным для себя. Мы должны потрудиться над улучшением команды и над поиском усиления на рынке", — цитирует Силву Daily Star.


Метки Силва, трансферы, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2017 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1109

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gidro-met 31.07.2017 12:42 # gidro-met
    Баркли с такими запросами может вписаться только в Челси на скамеечку. С годами есть шанс потеснить Фабрегаса.

    (ответить)

  2. chr1s8rown 31.07.2017 12:19 # chr1s8rown
    все это начал мюшек. купили середняка за сотку , и цены полетели.
    в то же время ЛФК купил вейналдум за 30 ку
    причём у второго стата лучше чем распиаренного петуха. тем более он играет в опорной зоне

    (ответить)

  3. andros13 31.07.2017 12:06 # andros13
    Маур все верно расписал
    Европа доит английские клубы
    Особенно смотря на мешков вроде Сити и Челси, готовых платить безумные бабки за односезонок или лавочников

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: