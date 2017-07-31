"Тоттенхэм" не будет нарушать свою структуру зарплат ради Баркли

"Тоттенхэм" не будет нарушать свою структуру зарплат ради полузащитника "Эвертона" Росса Баркли. Если игрок сборной Англии действительно желает присоединиться к команде Маурисио Почеттино, то должен поумерить свои запросы.

В данный момент только трое игроков команды Почеттино могут похвастать зарплатой около 100 тысяч фунтов: Уго Льорис, Кристиан Эриксен и Харри Кейн.



Существенные различия в зарплатах между "шпорами" и их конкурентами Премьер-Лиги привели к тому, что Кайл Уолкер ушел в "Манчестер Сити", а Тоби Алдервейрелд никак не соглашается на новый контракт. Это же является препятствием к трансферу Баркли.



Как сообщает Daily Mirror, несмотря на огромное желание Почеттино подписать Росса, лондонский клуб не собирается нарушать свою структуру зарплат — Баркли не сможет получать в "Тоттенхэме" больше, чем трио ведущих игроков.



Таким образом, полузащитник должен определить, что для него важнее: обеспечить себе хороший заработок или попытаться реабилитировать свою карьеру. Что интересно, "Эвертон" предлагал Россу новый контракт с зарплатой в 120 тыс. фунтов в неделю, однако Баркли ответил отказом.



Еще одно препятствие к переходу Баркли в "Тоттенхэм" заключается в трансферной стоимости англичанина. "Ириски" рассчитывают на компенсацию ближе к 40 млн. фунтов, но президент "шпор" Даниэль Леви считает такую сумму чрезмерной для игрока, уже вступившего в заключительный год по своему контракту.