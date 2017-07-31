"Тоттенхэм" не будет нарушать свою структуру зарплат ради Баркли

Росс Баркли "Тоттенхэм" не будет нарушать свою структуру зарплат ради полузащитника "Эвертона" Росса Баркли. Если игрок сборной Англии действительно желает присоединиться к команде Маурисио Почеттино, то должен поумерить свои запросы.

В данный момент только трое игроков команды Почеттино могут похвастать зарплатой около 100 тысяч фунтов: Уго Льорис, Кристиан Эриксен и Харри Кейн.

Существенные различия в зарплатах между "шпорами" и их конкурентами Премьер-Лиги привели к тому, что Кайл Уолкер ушел в "Манчестер Сити", а Тоби Алдервейрелд никак не соглашается на новый контракт. Это же является препятствием к трансферу Баркли.

Как сообщает Daily Mirror, несмотря на огромное желание Почеттино подписать Росса, лондонский клуб не собирается нарушать свою структуру зарплат — Баркли не сможет получать в "Тоттенхэме" больше, чем трио ведущих игроков.

Таким образом, полузащитник должен определить, что для него важнее: обеспечить себе хороший заработок или попытаться реабилитировать свою карьеру. Что интересно, "Эвертон" предлагал Россу новый контракт с зарплатой в 120 тыс. фунтов в неделю, однако Баркли ответил отказом.

Еще одно препятствие к переходу Баркли в "Тоттенхэм" заключается в трансферной стоимости англичанина. "Ириски" рассчитывают на компенсацию ближе к 40 млн. фунтов, но президент "шпор" Даниэль Леви считает такую сумму чрезмерной для игрока, уже вступившего в заключительный год по своему контракту.


Метки Баркли, Тоттенхэм, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2017 11:00

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  1. fly-emirates7 31.07.2017 11:57 # fly-emirates7
    Продать Озила купить Баркли!

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  2. farot 31.07.2017 11:19 # farot
    >Если игрок сборной Англии действительно желает присоединиться к команде Маурисио Почеттино, то должен поумерить свои запросы.


    Я понимаю, когда Бавария в таком контексте просит поумерить свои аппетиты...но шпоры, лол

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  3. raka-eve 31.07.2017 11:14 # raka-eve
    в свонси этого пиздюка. получит новый вызов в своей карьере. как и хотел

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  4. thespur 31.07.2017 11:06 # thespur
    Договоритесь уже там, а

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  5. giggs13 31.07.2017 11:05 # giggs13
    VSE UIDUT IZ TOTTENHAMA ETO 100%

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