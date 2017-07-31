Лаллана: "Старридж в форме равноценен двум приобретениям"

Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана заявил, что здоровый и находящийся в форме нападающий Даниэль Старридж равноценен двум приобретениям.

Впервые за долгое время 27-летний Старридж принимает участие во всех без исключения тренировках Юргена Клоппа, которых порой бывает по три на дню.



Лаллана рад за своего партнера по сборной Англии и надеется, что в новом сезоне Даниэль, наконец, сможет демонстрировать игру высочайшего уровня каждую неделю.



"Послушайте, пока что в этот предсезонный период Стадж абсолютно великолепен. Если бы вы попросили установить за него цену, то это невозможно. Он игрок мирового уровня. Вернувшись из отпуска, он выглядел абсолютно великолепно, он был в такой хорошей форме. В этом сезоне он будет игроком огромной важности для нас. Я чувствую это".



"Он выглядит по-настоящему ярко, и если он будет играть на полную мощь, оставаясь на поле и забивая голы, то это равноценно двум приобретениям", — цитирует Лаллану The Telegraph.