"Сити" планирует турне по Китаю следующим летом
Следующим летом "Манчестер Сити" планирует совершить турне по Китаю, несмотря на большой успех своей командировки в Америку этим летом.
В воскресенье команда Хосепа Гвардиолы приземлилась в Манчестере после пары недель, проведенных в Соединенных Штатах. Это турне признано сверхуспешным — как в плане коммерческих интересов клуба, так и в плане подготовки к новому сезону.
Гвардиола остался очень доволен тремя сыгранными в Америке матчами и условиями для тренировок. Испанский специалист с радостью бы вернулся в США следующим летом, однако глобальные интересы клуба требуют визита в Азию.
Отметим, что у "горожан" очень крепкие связи с Китаем. Кроме того, с декабря 2015 компания China Media Capital владеет 13 процентами акций клуба с "Этихад", что накладывает определенные обязательства в отношении азиатского рынка.
Как сообщает The Telegraph, Гвардиола с пониманием относится к планам руководства организовать турне в Китай, но совершенно не в восторге от этого — "Сити" гостил здесь прошлым летом, но сыграл лишь один матч, а дерби против "Манчестер Юнайтед" и вовсе было отменено из-за ужасного состояния поля.
31.07.2017 09:00
Просмотров: 494
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
С новым тренером и составом
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий