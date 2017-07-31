"Уотфорд" попробует договориться с Гиббсом

Киран Гиббс Левый защитник "Арсенала" Киран Гиббс, от претензий на которого отказался "Вест Бромвич", попал в сферу интересов "Уотфорда".

На днях главный тренер "дроздов" Тони Пьюлис подтвердил, что его клуб не будет покупать Гиббса, который пропустил турне "канониров" по Азии и не принимал участия в Кубке Эмирейтс".

Как стало известно Sky Sports, теперь договориться с 27-летним игроком сборной Англии попытается "Уотфорд", который испытывает дефицит доморощенных футболистов.

Чтобы уход Кирана из "Арсенала" стал возможен, Гиббсу нужно согласиться на существенное понижение зарплаты — никто из заинтересованных клубов не готов платить ему столько, сколько платят "канониры".

Добавим, что в прошлом сезоне Премьер-Лиги Гиббс отметился только восемью появлениями с первых минут. Киран вчистую проигрывал конкуренцию на своей позиции Начо Монреалю.


Метки Арсенал, Гиббс, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2017 08:00

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  1. fred-the-red 31.07.2017 09:50 # fred-the-red
    Ему уже 27 еба. А когда то кукарекали вот вырастут они и в топов превратятся. И будем вертеть всех налево и направо. Эх канонирчики

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  2. felixok 31.07.2017 08:10 # felixok
    С высокой ЗП, но в арсе или с низкой, но постоянно играть в АПЛ? По мне дак выбор очевиден. Нет смысла в 27 лет сидеть и мечтать

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