"Уотфорд" попробует договориться с Гиббсом
Левый защитник "Арсенала" Киран Гиббс, от претензий на которого отказался "Вест Бромвич", попал в сферу интересов "Уотфорда".
На днях главный тренер "дроздов" Тони Пьюлис подтвердил, что его клуб не будет покупать Гиббса, который пропустил турне "канониров" по Азии и не принимал участия в Кубке Эмирейтс".
Как стало известно Sky Sports, теперь договориться с 27-летним игроком сборной Англии попытается "Уотфорд", который испытывает дефицит доморощенных футболистов.
Чтобы уход Кирана из "Арсенала" стал возможен, Гиббсу нужно согласиться на существенное понижение зарплаты — никто из заинтересованных клубов не готов платить ему столько, сколько платят "канониры".
Добавим, что в прошлом сезоне Премьер-Лиги Гиббс отметился только восемью появлениями с первых минут. Киран вчистую проигрывал конкуренцию на своей позиции Начо Монреалю.
31.07.2017 08:00
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Ему уже 27 еба. А когда то кукарекали вот вырастут они и в топов превратятся. И будем вертеть всех налево и направо. Эх канонирчики
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С высокой ЗП, но в арсе или с низкой, но постоянно играть в АПЛ? По мне дак выбор очевиден. Нет смысла в 27 лет сидеть и мечтать
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