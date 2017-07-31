"Уотфорд" попробует договориться с Гиббсом

Левый защитник "Арсенала" Киран Гиббс, от претензий на которого отказался "Вест Бромвич", попал в сферу интересов "Уотфорда".

На днях главный тренер "дроздов" Тони Пьюлис подтвердил, что его клуб не будет покупать Гиббса, который пропустил турне "канониров" по Азии и не принимал участия в Кубке Эмирейтс".



Как стало известно Sky Sports, теперь договориться с 27-летним игроком сборной Англии попытается "Уотфорд", который испытывает дефицит доморощенных футболистов.



Чтобы уход Кирана из "Арсенала" стал возможен, Гиббсу нужно согласиться на существенное понижение зарплаты — никто из заинтересованных клубов не готов платить ему столько, сколько платят "канониры".



Добавим, что в прошлом сезоне Премьер-Лиги Гиббс отметился только восемью появлениями с первых минут. Киран вчистую проигрывал конкуренцию на своей позиции Начо Монреалю.