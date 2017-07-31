Рюдигер "годами" мечтал о переходе в "Челси"

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер признался, что много лет мечтал перебраться в Премьер-Лигу.

Ранее этим летом чемпионы Премьер-Лиги заплатили 34 миллиона фунтов "Роме" за Рюдигера. Свой переход 24-летний игрок сборной Германии называет исполнением давней мечты, однако Антонио заранее настраивает себя на сложное испытание.



"Ты должен быть готов к тому, что здесь в игре много физической борьбы. Здесь есть нападающие вроде Джейми Варди, Лукаку и многих других, и противостоять им — это вызов для тебя. Вся лига является вызовом".



"Быть здесь — это моя мечта. Я всегда хотел играть в Премьер-Лиге, и прошли годы с тех пор, как "Челси" впервые проявил ко мне интерес".



"Теперь я здесь, и я очень счастлив. Я хочу поблагодарить всех людей, которые позволили моей мечте исполниться. Прошлое лето не было подходящим моментом, но теперь я здесь. Вся команда помогла мне почувствовать себя как дома, они очень славные парни, добрые и очень уважительные. Мне нравится это", — сообщил Рюдигер Sky Sports.